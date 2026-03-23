Aramco CEO’su kritik zirveden çekildi

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Saudi Aramco’nun CEO’su Amin Nasır, İran’la artan gerilim nedeniyle enerji sektörünün en prestijli etkinliklerinden biri sayılan CERAWeek konferansına katılmaktan vazgeçti.

S&P Global tarafından düzenlenen ve bugün başlayan CERAWeek, her yıl enerji dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiriyor. Ancak bu yıl tablo biraz farklı. Reuters’a konuşan bir sektör kaynağına göre, Amin Nasır son anda programa katılmama kararı aldı. Üstelik yalnızca fiziksel olarak değil, kayıtlı bir video mesajla bile etkinlikte yer almayacak.

Aslında Nasır, bu konferansın en dikkat çeken konuşmacılarından biri olarak biliniyordu. Bu nedenle yokluğu, kulislerde “sıradan bir iptal değil” şeklinde yorumlanıyor.

SADECE ARAMCO DEĞİL

Yaşanan gelişmeler bununla da sınırlı değil. Kuveyt devletine ait Kuveyt Petrol Şirketi’nin CEO’su Şeyh Nawaf Al-Sabah da Houston’daki toplantıya gitmek yerine programa uzaktan katılmayı tercih etti. Salı günü yapılacak oturuma Kuveyt’ten bağlanacak.

Organizatörlerin bu değişikliklerden önceden haberdar edildiği belirtiliyor. Ancak açıkçası, bölgedeki tansiyonun enerji zirvesine bu kadar doğrudan yansıması dikkat çekici.

ENERJİ DÜNYASINDA TEDİRGİNLİK

İran ve Basra Körfezi çevresinde artan çatışma riski, yalnızca petrol fiyatlarını değil, sektörün en üst düzey buluşmalarını da etkilemeye başladı. Bölgede yaşanan gelişmelerin, enerji şirketlerinin hareket alanını daralttığı ve yöneticileri daha temkinli davranmaya ittiği görülüyor.

