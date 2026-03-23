Aramco CEO’su kritik zirveden çekildi

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Saudi Aramco’nun CEO’su Amin Nasır, İran’la artan gerilim nedeniyle enerji sektörünün en prestijli etkinliklerinden biri sayılan CERAWeek konferansına katılmaktan vazgeçti.

S&P Global tarafından düzenlenen ve bugün başlayan CERAWeek, her yıl enerji dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiriyor. Ancak bu yıl tablo biraz farklı. Reuters’a konuşan bir sektör kaynağına göre, Amin Nasır son anda programa katılmama kararı aldı. Üstelik yalnızca fiziksel olarak değil, kayıtlı bir video mesajla bile etkinlikte yer almayacak.