Arazi fiyatları 'uçtu!' Getiride altınla yarışan şehirler belli oldu

Merkez Bankası (TCMB), Türkiye’de hane halkının temel ekonomik konulardaki beklentilerini ölçmek amacıyla gerçekleştirdiği "Hanehalkı Beklenti Anketi" sonuçlarını ilk defa açıkladı. 3 bin 217 hanehalkı ile gerçekleştirilen anketin sonuçları, yatırım tercihleri konusunda da önemli ipuçları verdi. "Altın alırım" diyen katılımcıların oranı yüzde 55,5 ile ilk sırada yer aldı. İkinci sırada ise yüzde 30 ile "ev/dükkân/arsa" yatırımı öne çıktı.
Türkiye’de özellikle Covid-19 salgını ile birlikte hem izole hayat tercihinin artması ve hem de fiyatlardaki hızlı artışla birlikte “enflasyona karşı korunma” aracı olarak arazi yatırımları trend olmaya başladı. Uzaktan çalışmanın da bu süreçte giderek yaygınlaşması, arazi yatırımlarını daha fazla ön plana çıkardı. TCMB’nin anketi, altın gibi likit bir yatırım olmamasına rağmen konut ve arsa/arazi yatırımlarının, Türk halkının “ikinci adresi” olduğunu da gösterdi.
AÇIK ARA ALTIN
Altın fiyatlarında 2024 yılının başından itibaren ons bazında %100 ve gram bazında %140’a ulaşan getiriler, birikimlerini altında değerlendirenler için oldukça yüksek bir kazanca işaret etti.
Ancak yine TCMB tarafından açıklanan verilere göre, Ocak 2026 itibarıyla son 1 yıllık dönemde ortalama konut fiyatında %27,7 artış yaşandı. Konut yatırımcısı %-2,3 reel kayba uğradı. Arazi yatırımcısı da son 1 yıllık dönemde altına göre çok daha düşük getiri elde etti.
Altın ve gayrimenkul getiri karşılaştırması
|Yatırım Türü
|Dönem
|Nominal Getiri
|Reel Durum
|Altın (Ons)
|2024 başından itibaren
|%100
|-
|Altın (Gram)
|2024 başından itibaren
|%140
|-
|Konut
|Son 1 yıl (Ocak 2026)
|%27,7
|%-2,3
|Arazi (Türkiye ort.)
|Son 1 yıl
|%18,51
|Enflasyonun altında
|Arazi (Türkiye ort.)
|Son 5 yıl
|%985
|Yüksek prim
ARAZİ FİYATLARI
Türkiye’de imar vasfı olmayan arazi (bağ, bahçe, tarla) fiyatlarına bakıldığında, Ocak 2026 itibarıyla ortalama metrekare satış fiyatı 749 TL oldu. Endeksa verilerine göre yıllık değer artışı ise %18,51 olarak ölçüldü.
Son 5 yıllık dönemde %985 gibi yüksek bir oranda prim yağan arazi fiyatlarının, son 1 yılda altın ve konut fiyatlarındaki artış oranlarının yanı sıra enflasyonun da gerisinde kalması dikkat çekiyor. İller bazında bakıldığında ise daha farklı bir tablo ortaya çıkıyor.
|Türkiye Ortalama Arazi Verileri (Ocak 2026)
|Değer
|Ortalama m² Fiyatı
|749 TL
|Yıllık Artış
|%18,51
EN FAZLA PRİM YAPAN İLLER
Ocak 2026 itibarıyla son 1 yıllık dönemde arazi fiyatlarının en fazla yükseldiği ilk 15 il şöyle sıralanıyor:
|En Fazla Prim Yapan İller
|m² Fiyatı (TL)
|Yıllık Artış (%)
|Bingöl
|908
|120,39
|Şırnak
|2.014
|98,82
|Hakkâri
|1.896
|77,20
|Diyarbakır
|1.623
|74,14
|Kırşehir
|270
|46,74
|Tunceli
|911
|39,94
|Nevşehir
|384
|33,80
Bolu 575 30,98 Giresun 783 30,94 Şanlıurfa 1.160 30,93 Elâzığ 687 30,36 Batman 1.485 30,15 Kilis 321 25,88 İstanbul 2.895 25,38 Aydın 581 24,95
Yine son 1 yılda en az prim yapan ilk 15 il ise şunlar oldu:
|En az prim yapan iller
|m² Fiyatı (TL)
|Yıllık Artış (%)
|Artvin
|794
|0,13
|Çankırı
|372
|4,49
|Bartın
|693
|7,28
|Sivas
|322
|8,42
|Çanakkale
|494
|8,81
|Osmaniye
|927
|9,83
|Ankara
|751
|10,28
|Mersin
|929
|11,26
Rize 1.382 11,27 Konya 202 12,22 Sakarya 933 12,68 Karabük 726 12,91 Bursa 989 13,68 Adana 872 13,99 Niğde 541 14,62
DOĞU İLLERİ ÖNDE
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; arazi fiyatlarının en fazla prim yaptığı illere bakıldığında Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri ön plana çıkıyor. %120 gibi yüksek bir primle öne çıkan Bingöl, getiride gram altınla yarışıyor. Şırnak, Hakkâri ve Diyarbakır’da arazi fiyatlarındaki primler ülke ortalamasının dan ve enflasyonun oldukça üzerinde seyrediyor.
Bu arazilerin tarımsal faaliyet amacıyla kullanılması ve mahsul elde edilmesi halinde, hasat geliri de dahil edildiğinde (arazinin büyüklüğüne göre) toplam getirinin altın fiyatlarına yaklaşabileceği de hesaplanıyor.
Bölgesel değerlendirme özeti
|Bölge / İl Grubu
|Durum
|Doğu & Güneydoğu Anadolu
|En yüksek prim artışları
|Bingöl
|%120 artış ile gram altına yakın performans
|İstanbul
|Büyükşehirler içinde yüksek artış (%25)
|Ankara
|Büyükşehirler içinde düşük artış (%10)
|Çanakkale
|Konutta yüksek artışa rağmen arazide düşük prim
|Mersin, Konya, Sakarya, Bursa, Adana
|Arazi artışı görece düşük
BÜYÜKŞEHİRLER NE DURUMDA?
Büyükşehirlere bakıldığında İstanbul %25 artışla “en fazla prim yapan ilk 15 il” arasında yer aldı. Ankara ise %10 artışla “en az prim yapan ilk 15 il” listesinde görünüyor.
Konut fiyatlarının en çok yükseldiği iller arasında yer alan Çanakkale’de arazi fiyatlarının daha düşük artması dikkatlerden kaçmadı. Mersin, Konya, Sakarya, Bursa, Adana gibi büyükşehirler de “arazi fiyatları az artan iller” listesinde öne çıkıyor.