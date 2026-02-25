Menü Kapat
Arazi fiyatları 'uçtu!' Getiride altınla yarışan şehirler belli oldu

Şubat 25, 2026 14:00
Arazi fiyatları 'uçtu!' Getiride altınla yarışan şehirler belli oldu

Merkez Bankası (TCMB), Türkiye’de hane halkının temel ekonomik konulardaki beklentilerini ölçmek amacıyla gerçekleştirdiği "Hanehalkı Beklenti Anketi" sonuçlarını ilk defa açıkladı. 3 bin 217 hanehalkı ile gerçekleştirilen anketin sonuçları, yatırım tercihleri konusunda da önemli ipuçları verdi. "Altın alırım" diyen katılımcıların oranı yüzde 55,5 ile ilk sırada yer aldı. İkinci sırada ise yüzde 30 ile "ev/dükkân/arsa" yatırımı öne çıktı.

Arazi fiyatları 'uçtu!' Getiride altınla yarışan şehirler belli oldu

Türkiye’de özellikle Covid-19 salgını ile birlikte hem izole hayat tercihinin artması ve hem de fiyatlardaki hızlı artışla birlikte “enflasyona karşı korunma” aracı olarak arazi yatırımları trend olmaya başladı. Uzaktan çalışmanın da bu süreçte giderek yaygınlaşması, arazi yatırımlarını daha fazla ön plana çıkardı. TCMB’nin anketi, altın gibi likit bir yatırım olmamasına rağmen konut ve arsa/arazi yatırımlarının, Türk halkının “ikinci adresi” olduğunu da gösterdi.

altın arsa

AÇIK ARA ALTIN 

Altın fiyatlarında 2024 yılının başından itibaren ons bazında %100 ve gram bazında %140’a ulaşan getiriler, birikimlerini altında değerlendirenler için oldukça yüksek bir kazanca işaret etti.

Ancak yine TCMB tarafından açıklanan verilere göre, Ocak 2026 itibarıyla son 1 yıllık dönemde ortalama konut fiyatında %27,7 artış yaşandı. Konut yatırımcısı %-2,3 reel kayba uğradı. Arazi yatırımcısı da son 1 yıllık dönemde altına göre çok daha düşük getiri elde etti.

Arazi fiyatları 'uçtu!' Getiride altınla yarışan şehirler belli oldu

Altın ve gayrimenkul getiri karşılaştırması

Yatırım TürüDönemNominal GetiriReel Durum
Altın (Ons)2024 başından itibaren%100-
Altın (Gram)2024 başından itibaren%140-
KonutSon 1 yıl (Ocak 2026)%27,7%-2,3
Arazi (Türkiye ort.)Son 1 yıl%18,51Enflasyonun altında
Arazi (Türkiye ort.)Son 5 yıl%985Yüksek prim

Arazi fiyatları 'uçtu!' Getiride altınla yarışan şehirler belli oldu

ARAZİ FİYATLARI

Türkiye’de imar vasfı olmayan arazi (bağ, bahçe, tarla) fiyatlarına bakıldığında, Ocak 2026 itibarıyla ortalama metrekare satış fiyatı 749 TL oldu. Endeksa verilerine göre yıllık değer artışı ise %18,51 olarak ölçüldü.

6
Arazi fiyatları 'uçtu!' Getiride altınla yarışan şehirler belli oldu

Son 5 yıllık dönemde %985 gibi yüksek bir oranda prim yağan arazi fiyatlarının, son 1 yılda altın ve konut fiyatlarındaki artış oranlarının yanı sıra enflasyonun da gerisinde kalması dikkat çekiyor. İller bazında bakıldığında ise daha farklı bir tablo ortaya çıkıyor.

Türkiye Ortalama Arazi Verileri (Ocak 2026)Değer
Ortalama m² Fiyatı749 TL
Yıllık Artış%18,51

Arazi fiyatları 'uçtu!' Getiride altınla yarışan şehirler belli oldu

EN FAZLA PRİM YAPAN İLLER

 

Ocak 2026 itibarıyla son 1 yıllık dönemde arazi fiyatlarının en fazla yükseldiği ilk 15 il şöyle sıralanıyor:

 

En Fazla Prim Yapan İllerm² Fiyatı (TL)Yıllık Artış (%)
Bingöl908120,39
Şırnak2.01498,82
Hakkâri1.89677,20
Diyarbakır1.62374,14
Kırşehir27046,74
Tunceli91139,94
Nevşehir38433,80

Arazi fiyatları 'uçtu!' Getiride altınla yarışan şehirler belli oldu

Bolu57530,98
Giresun78330,94
Şanlıurfa1.16030,93
Elâzığ68730,36
Batman1.48530,15
Kilis32125,88
İstanbul2.89525,38
Aydın58124,95

Arazi fiyatları 'uçtu!' Getiride altınla yarışan şehirler belli oldu

Yine son 1 yılda en az prim yapan ilk 15 il ise şunlar oldu:

En az prim yapan illerm² Fiyatı (TL)Yıllık Artış (%)
Artvin7940,13
Çankırı3724,49
Bartın6937,28
Sivas3228,42
Çanakkale4948,81
Osmaniye9279,83
Ankara75110,28
Mersin92911,26

Arazi fiyatları 'uçtu!' Getiride altınla yarışan şehirler belli oldu

Rize1.38211,27
Konya20212,22
Sakarya93312,68
Karabük72612,91
Bursa98913,68
Adana87213,99
Niğde54114,62

Arazi fiyatları 'uçtu!' Getiride altınla yarışan şehirler belli oldu

DOĞU İLLERİ ÖNDE

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; arazi fiyatlarının en fazla prim yaptığı illere bakıldığında Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri ön plana çıkıyor. %120 gibi yüksek bir primle öne çıkan Bingöl, getiride gram altınla yarışıyor. Şırnak, Hakkâri ve Diyarbakır’da arazi fiyatlarındaki primler ülke ortalamasının dan ve enflasyonun oldukça üzerinde seyrediyor.

Bu arazilerin tarımsal faaliyet amacıyla kullanılması ve mahsul elde edilmesi halinde, hasat geliri de dahil edildiğinde (arazinin büyüklüğüne göre) toplam getirinin altın fiyatlarına yaklaşabileceği de hesaplanıyor.

 

Arazi fiyatları 'uçtu!' Getiride altınla yarışan şehirler belli oldu

Bölgesel değerlendirme özeti

Bölge / İl GrubuDurum
Doğu & Güneydoğu AnadoluEn yüksek prim artışları
Bingöl%120 artış ile gram altına yakın performans
İstanbulBüyükşehirler içinde yüksek artış (%25)
AnkaraBüyükşehirler içinde düşük artış (%10)
ÇanakkaleKonutta yüksek artışa rağmen arazide düşük prim
Mersin, Konya, Sakarya, Bursa, AdanaArazi artışı görece düşük

Arazi fiyatları 'uçtu!' Getiride altınla yarışan şehirler belli oldu

BÜYÜKŞEHİRLER NE DURUMDA?

Büyükşehirlere bakıldığında İstanbul %25 artışla “en fazla prim yapan ilk 15 il” arasında yer aldı. Ankara ise %10 artışla “en az prim yapan ilk 15 il” listesinde görünüyor.

Konut fiyatlarının en çok yükseldiği iller arasında yer alan Çanakkale’de arazi fiyatlarının daha düşük artması dikkatlerden kaçmadı. Mersin, Konya, Sakarya, Bursa, Adana gibi büyükşehirler de “arazi fiyatları az artan iller” listesinde öne çıkıyor.

