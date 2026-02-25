Arazi fiyatları 'uçtu!' Getiride altınla yarışan şehirler belli oldu

DOĞU İLLERİ ÖNDE

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; arazi fiyatlarının en fazla prim yaptığı illere bakıldığında Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri ön plana çıkıyor. %120 gibi yüksek bir primle öne çıkan Bingöl, getiride gram altınla yarışıyor. Şırnak, Hakkâri ve Diyarbakır’da arazi fiyatlarındaki primler ülke ortalamasının dan ve enflasyonun oldukça üzerinde seyrediyor.

Bu arazilerin tarımsal faaliyet amacıyla kullanılması ve mahsul elde edilmesi halinde, hasat geliri de dahil edildiğinde (arazinin büyüklüğüne göre) toplam getirinin altın fiyatlarına yaklaşabileceği de hesaplanıyor.