27 Nisan 2024 16:55 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 16:57
Ariston ve Bosch’ta Putin kararı! Rusya'daki fabrikalar Gazprom'a devredildi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kritik kararı imzaladı. İtalyan Ariston ve Alman Bosch şirketlerinin Rusya'daki yan kuruluşlarının geçici yönetimi Gazprom'a geçti.
Editör: Betül Meral Sarıiz / Kaynak: Anadolu Ajansı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupalı üreticilerine ait fabrikaların yönetiminin Gazprom'a devredilmesini öngören bir kararname imzaladı.
Buna göre, ülkedeki İtalyan Ariston ve Alman Bosch'a ait varlıkların yönetimi geçici olarak Gazprom grubuna ait JSC Gazprom Household Systems'e devredildi.
Rusya'da daha önce de bazı Batılı şirketlerin yönetimleri, Batılı ülkelerin Ukrayna'daki savaş nedeniyle uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak geçici olarak yerel yönetimlere verilmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı