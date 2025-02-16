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 | Berkay Alptekin

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’den Kripto Para çıkardı: 4,5 milyar dolar buhar oldu

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin köpeğinin adını taşıyan LIBRA memecoin, sosyal medya desteğiyle hızla değer kazanıp 4,5 milyar dolara ulaştı, ancak kısa sürede çökerek yatırımcıları batırdı.

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Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’den Kripto Para çıkardı: 4,5 milyar dolar buhar oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.02.2025
saat ikonu 14:48
|
GÜNCELLEME:
16.02.2025
saat ikonu 14:48

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, kripto para piyasasında tartışmalara neden olan bir hamleye imza attı. Milei, köpeğinin adını taşıyan LIBRA adlı memecoin projesine sosyal medya paylaşımlarıyla destek verdi. Bu paylaşımın ardından LIBRA, sadece bir saat içinde 4,5 milyar dolarlık pazar değerine ulaştı.

LIBRA’nın bu kadar hızlı yükselmesi, piyasada heyecan yaratırken belirli cüzdanların milyonlarca dolarlık kâr elde ettiği görüldü. Ancak Milei, muhalefetin sert tepkileri ve kamuoyundan gelen eleştiriler üzerine bu paylaşımı sildi ve destek verdiği için özür diledi.

PAZAR DEĞERİ SAATLER İÇERİSİNDE ERİDİ

Bu gelişmenin ardından LIBRA'nın değeri hızla düştü. Kripto para piyasasında sıkça görülen bu tür ani düşüşler, LIBRA’nın da kaçınılmaz sonu oldu. Belirli cüzdanlar 87 milyon dolarlık satış gerçekleştirirken, projenin pazar değeri saatler içerisinde 200 milyon doların altına geriledi.
Milei’nin paylaşımına güvenerek yüksek miktarda yatırım yapan birçok kişi, büyük kayıplar yaşayarak sadece birkaç bin dolarla yetinmek zorunda kaldı. Kripto para piyasalarında siyasi figürlerin etkisi yeniden tartışma konusu olurken, Milei'nin bu hamlesi Arjantin'de gündemi uzun süre meşgul edecek gibi görünüyor.

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