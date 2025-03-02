Arjantin Devlet Başkanı Milei'den yeni IMF anlaşması mesajı

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, mecliste yaptığı yıllık konuşmasında ülkede tartışmaya neden olan ekonomi politikalarına dair iyimser mesajlar verdi.

Ülkenin krizden çıkmaya başladığını savunan Milei, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yeni bir anlaşmanın şu günlerde tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

YENİ IMF ANLAŞMASI GELİYOR

Milei, konuşmasında IMF ile yapılacak yeni anlaşmanın Arjantin ekonomisi için büyük bir fırsat olduğunu vurguladı. Meclisten bu anlaşmaya destek vermelerini isteyen Milei, bu yeni anlaşma sayesinde merkez bankasının döviz rezervlerinin güçleneceğini ve ülkedeki sıkı para kontrollerinin esnetileceğini belirtti.

"Bu anlaşma sayesinde enflasyonu düşürecek, ekonomiyi istikrara kavuşturacak ve yatırımları artıracak bir ortam oluşturacağız," diyen Milei, yönetiminin mali disiplini sağlayarak Arjantin'i uzun vadeli bir ekonomik istikrara kavuşturduğunu savundu.

ENFLASYONLA MÜCADELE MESAJI

Milei, Arjantin'de aylık enflasyon oranının Aralık 2023'te %26 seviyesinde olduğunu, Ocak ayında ise %2'ye kadar gerilediğini iddia etti. "Hiper enflasyondan konuşmak yerine, artık uzun vadeli istikrardan bahsediyoruz," diyen başkan, ekonomideki olumlu gelişmeleri vurgulamak istedi.

ABD İLE TİCARET ANLAŞMASI HAZIRLIĞI

Milei, Arjantin'in ABD ile serbest ticaret anlaşması yapabilmesi için gerekirse Güney Amerika ticaret bloğu Mercosur'dan çıkabileceğini duyurdu. Bu adım, Arjantin'in geleneksel bölgesel ortaklarından uzaklaşıp ABD ile daha yakın ekonomik bağlar kurma niyetinde olduğunu gösteriyor.

MUHALEFET PROTESTO ETTİ

Milei'nin konuşması sırasında sol eğilimli Peronist Parti milletvekilleri salonu terk ederek protesto düzenledi. Mecliste güçlü bir varlığı olan Peronist Parti, Milei'nin ekonomi politikalarına sert şekilde karşı çıkıyor. Muhalefet, başkanın meclisi devre dışı bırakıp kararları tek başına aldığını savunuyor.

TEPKİ ÇEKEN ATAMALAR

Geçtiğimiz hafta Milei, Yüksek Mahkeme'ye iki yeni yargıcı atayacağını duyurdu. Ancak bu yargıçlardan biri kara para aklama ve yasadışı zenginleşme iddialarıyla gündeme geldi. Muhalefet ve hukuk çevreleri, bu atamaların yargı bağımsızlığını tehdit ettiğini belirterek sert tepki gösterdi.

KRİPTO PARA SKANDALI SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Milei'nin gündeme oturan bir başka tartışmalı konusu da kripto para skandalı oldu. Devlet başkanının tanıtmış olduğu bir kripto para biriminin değeri hızla yükseldikten sonra ani bir çöküş yaşaması, yüzlerce insanın zarara uğramış olabileceği endişelerini doğurdu. Bu durum, savcılar tarafından soruşturma başlatılmasına neden oldu. Ancak Milei, konuşmasında bu skandala dair tek kelime bile etmedi.

SEÇİMLERE DOĞRU

Arjantin'de 2025 Ekim'inde gerçekleşecek ara seçimler, Milei için kritik bir sürece işaret ediyor. Uzmanlara göre, eğer mecliste daha güçlü bir konuma gelirse, başkan istediği reformları daha rahat hayata geçirebilir. Ancak aksi durumda, politikalarına gelen tepki daha da artabilir.