Arsa ve arazi almadan önce sakın bunu yapmayın! 4 önemli püf noktası var

09 Temmuz 2024 15:41 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 15:40

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Birçok yatırımcı, arsa ve arazilere yapılan yatırımlarını kaç ayda 4-5 katına katlayacağını merak ediyor. Arsa alacakların özellikle dikkat etmesi gereken konular belli oldu. Satın almayı planladığınız arsa yada araziyi doğru yatırıma dönüştürecek püf noktalarını Expert Yatırım Arazi Uzmanı Mehmet Çakır paylaştı. İşte potansiyel bir arsa ya da arazi bulduğunuzda yapmanız gerekenler.

ARSA VE ARAZİ SATIN ALIRKEN PÜF NOKTALARA DİKKAT

Arsa ve arazi almak daha detaylı araştırma gerektiren bir yatırım türüdür.

Bir konut kira getirirken arsanın getirisi yoktur. Vergi de vermek gerekir. Bu kapsamda arsa ve arazi yatırımlarınızdan kar elde etmek için doğru bir yatırım planı çizilmelidir.

Expert Yatırım Arazi Uzmanı Mehmet Çakır, bunun da önemli 4 püf noktasının olduğunu söyledi.

5 YILDA 7,5 KATI KAZANÇ SAĞLAMAK MÜMKÜN

Arazi Uzmanı Çakır, "Çok kazanmaktansa hep kazanmak daha önemli" diyerek şu açıklamayı yaptı;

“Son zamanlarda doğru yatırımcı kadroları toprağa yöneldi. Arazi yatırımında doğru zaman çok önemli. Arazide çok kazanmaktan daha önemlisi hep kazanmaktır. Hep kazanmak çok kazanmaktan daha çok servet sağlar. Hep kazanmak anlık koordine ve doğru konumla kazanılır.

Bizim savunduğumuz bir gerçek var. Arazide sürdürülebilir kazanç esastır. Bileşik kazançta fayda sağlayamadığınız bir sistem içerisinde büyüme asla söz konusu değildir”

4 ÖNEMLİ PÜF NOKTASI VAR

Expert Yatırım Arazi Uzmanı Mehmet Çakır, 5 yılda 7,5 katı kazanç sağlamanın mümkün olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti;

"Bugün 1 milyon liranızı 2 milyon lira yapmak yerine, toprak yatırımıyla her yıl yüzde 50 kar kazancıyla 5. yılın sonunda 7,5 katı büyümek, servete giden yolculuğun ilk aşamasıdır.

Arazi stratejisinde 4 madde çok önemli. Doğru zamanlama, doğru bütçe, doğru yatırımcı, ve doğru konum. Arazide ne uygunluk vardır, ne pahalılık. Fiyatı uygun ancak yanlış konumda alınan bir arazinin alıcıyı yıllarca üzer.

Fakat yatırımcının nitelikli bir araziyi küçük de olsa pahalıya alması, alıcıya servet kazandırabilir."

HER BÜTÇEYE UYGUN ARSA VAR MI?

Expert Yatırım Arazi Uzmanı Mehmet Çakır, "Arazide bütçe kişiye göre değişir. Bugün 30 bin liraya da, 300 bin TL'ye de arazi alınabilir.

Yatırımcılara vereceğim en önemli tavsiye ihtiyacınız dışındaki bir bakiye ile yatırım yapın. Sosyal hayatınızı yavaşlatacak ve temel ihtiyaçlarınızı bütçelendirmek, yatırımcının yatırım bütçesi sayılmaz.

Arazi zengin iş değil zenginleşme işidir. Onun için yatırımcıda bir an önce kendi yatırım planını çizmeli.” diye konuştu.