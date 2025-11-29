Arsa yatırımında her şey sil baştan! Yapay zeka açıkladı: İşte 10 yıl içinde toprağı altına dönüşecek o 10 şehir

SANAYİNİN YENİ ROTASI VE MARMARA'NIN ALTERNATİFLERİ

Yapay zeka, sanayinin Marmara Havzası'ndan dışarıya doğru taşma eğilimini de analizlerine dahil ederek, yatırımcıları Güney Marmara ve Batı Karadeniz geçişine yönlendiriyor. Bu bağlamda Balıkesir ve Bilecik, sanayi yatırımlarının ve konut talebinin en hızlı artacağı şehirler olarak öne çıkıyor. Balıkesir, hem İstanbul-İzmir otoyolu üzerindeki stratejik konumu hem de turizm ve sanayiyi birleştiren yapısıyla yatırımcılar için çok yönlü bir fırsat sunuyor. Yapay zeka, şehrin sadece merkezini değil, körfez hattını ve iç kesimlerini de yüksek potansiyelli bölgeler olarak işaretliyor. Öte yandan Bilecik, İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Ankara gibi metropollerin tam ortasında yer alan kavşak noktasıyla, sanayi kuruluşları için "altın üçgen" olarak tanımlanıyor. Uygun arsa maliyetleri ve lojistik avantajları, Bilecik'i önümüzdeki 10 yılın en stratejik sanayi şehirlerinden biri yapmaya aday gösteriyor.