İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Arsanın kazandıran şehirleri! İşte 2025'in sürprizlerle dolu listesi

Ocak 14, 2026 10:18
Arsanın kazandıran şehirleri! İşte 2025'in sürprizlerle dolu listesi

Konut fiyatları kadar arsanın kendisi de artık yatırımcının radarında. Kendi evini yapmak isteyenler kadar inşaat firmalarının da yakından izlediği konut imarlı arsalar, 2025’te sessiz ama güçlü bir yükselişe sahne oldu. 

İşte süpriz şehirlerin öne çıktığı 2025’te en çok kazandıran şehirleri... 

 

Arsanın kazandıran şehirleri! İşte 2025'in sürprizlerle dolu listesi

Konut imarlı arsa fiyatlarında yaşanan gelişmeler hem kendi evini yapmak isteyenler hem de inşaat firmaları tarafından yakından takip ediliyor.

 

Arsanın kazandıran şehirleri! İşte 2025'in sürprizlerle dolu listesi

Türkiye genelinde 2025 yılına bakıldığında, konut imarlı arsalarda ortalama metrekare fiyatı %20,38 oranında artış gösterdi. Endeksa tarafından ölçülen bu veri, geçen yıl %30,89 olarak gerçekleşen yıllık TÜFE’nin altında kaldı. Böylece arsa fiyatlarında geçen yıl “reel kayıp” yaşandı.

Arsanın kazandıran şehirleri! İşte 2025'in sürprizlerle dolu listesi

Bu arada 2024 yılını 5 bin 486 TL’den tamamlayan ortalama arsa metrekare satış fiyatı, Aralık 2025’te 6.604 TL’ye yükseldi.

Türkiye’de konut fiyatlarının daha yüksek olduğu “büyükşehir” statüsündeki illere bakıldığında ise farklı bir tablo ortaya çıkıyor.

 

Arsanın kazandıran şehirleri! İşte 2025'in sürprizlerle dolu listesi

Aralık 2025 verilerine arsa fiyatlarının son 1 yıllık dönemde en çok arttığı iller ve bu illerde ortalama arsa fiyatları şöyle ölçüldü:

-Diyarbakır: 8.193 TL/m2 (%54,50)

-Van: 5.024 TL/m2 (%51,60)

-Manisa: 6.162 TL/m2 (%34,16)

Arsanın kazandıran şehirleri! İşte 2025'in sürprizlerle dolu listesi

-Trabzon: 7.059 TL/m2 (%30,75)

-Mardin: 6.342 TL/m2 (%28,64)

-Konya: 3.353 TL/m2 (%28,42)

-Adana: 6.427 TL/m2 (%27,55)

-Malatya: 5.233 TL/m2 (%26,55)

arsa fiyatları

-Denizli: 7.284 TL/m2 (%25,85)

-Ankara: 5.300 TL/m2 (%24,09)

-Balıkesir: 7.416 TL/m2 (%24,03)

-Erzurum: 4.785 TL/m2 (%23,42)

-Gaziantep: 6.593 TL/m2 (%19,81)

Arsanın kazandıran şehirleri! İşte 2025'in sürprizlerle dolu listesi

-Ordu: 9.618 TL/m2 (%19,40)

-Aydın: 8.243 TL/m2 (%19,24)

-Hatay: 8.215 TL/m2 (%17,37)

-Muğla: 10.328 TL/m2 (%17,14)

-Kayseri: 4.046 TL/m2 (%16,94)

Arsanın kazandıran şehirleri! İşte 2025'in sürprizlerle dolu listesi

-Samsun: 9.028 TL/m2 (%16,84)

-Sakarya: 4.551 TL/m2 (%15,98)

-Bursa: 8.326 TL/m2 (%15,59)

-İzmir: 12.400 TL/m2 (%14,92)

-Kahramanmaraş: 5.408 TL/m2 (%14,89)

Arsanın kazandıran şehirleri! İşte 2025'in sürprizlerle dolu listesi

-Antalya: 10.772 TL/m2 (%14,51)

-Kocaeli: 9.774 TL/m2 (%13,14)

-İstanbul: 19.416 TL/m2 (%13,05)

-Şanlıurfa: 6.007 TL/m2 (%9,42)

-Eskişehir: 7.688 TL/m2 (%8,25)

arsa fiyatları

“Büyükşehir” kategorisinde sadece Diyarbakır, Van ve Manisa, değer artışları ile yıllık enflasyonu geride bıraktı. Trabzon ise yaklaşık olarak enflasyonda başa baş değer artışı ile öne çıktı. Diyarbakır ve Van’da konut imarlı arsa fiyatlarında ortalama yıllık yükselişin %50’nin de üzerinde gerçekleşmesi dikkatlerden kaçmadı.

arsa fiyatları

İstanbul ise geçen yıl konut imarlı arsalarını en az prim yaptığı iller arasında yer aldı. Mega kentte yıllık artış %13 ile sınırlı kaldı. Ancak İstanbul, 19 bin 416 TL’lik ortalama metrekare fiyatı ile en pahalı şehir olarak öne çıktı.

