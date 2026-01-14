Arsanın kazandıran şehirleri! İşte 2025'in sürprizlerle dolu listesi

Konut fiyatları kadar arsanın kendisi de artık yatırımcının radarında. Kendi evini yapmak isteyenler kadar inşaat firmalarının da yakından izlediği konut imarlı arsalar, 2025’te sessiz ama güçlü bir yükselişe sahne oldu.

İşte süpriz şehirlerin öne çıktığı 2025’te en çok kazandıran şehirleri...