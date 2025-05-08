Artık zorunlu olacak! Gıda satışında karekod dönemi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni düzenleme gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde gıda işletmesi karekodunun tüketicilerin görebileceği bir yerde bulundurulmasını zorunlu hale getirdi.

Gıda işletmeleri için artık karekod zorunluluğu geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ZORUNLU OLACAK

Buna göre, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde gıda işletmesi karekodunun tüketicilerin göreceği yerde bulundurulması zorunlu olacak. Bakanlık, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleyerek resmi internet sitesinde duyuracak.

60 GÜN UYUM SÜRESİ OLACAK

İşletmeler için söz konusu karekod kuralına uyum süresi, Bakanlık tarafından uygulamaya ilişkin usul ve esasların resmi internet sitesinde duyurulmasından itibaren 60 gün olacak.