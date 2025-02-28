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 | Kübra Çelepi

ASELSAN hisse rüzgarı borsada esti! Bilanço güçlü, anlaşma dev, yatırımcısı mutlu

ASELSAN, yurt içindeki bir müşterisiyle kara araçları faydalı yüklerine yönelik 296 milyon euro değerinde bir sözleşme imzaladı. İmzaların atılmasının ardından ASELSAN hisseleri yükseldi. Açıklamaya göre, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2027 ve 2028 yılları içerisinde gerçekleştirilecek.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.02.2025
saat ikonu 14:44
|
GÜNCELLEME:
28.02.2025
saat ikonu 14:51

Bilanço verileri dikkat çeken ASELSAN'dan 11 milyar TL'lik dev anlaşma haberi geldi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, ASELSAN’ın yeni iş anlaşmasını duyurdu. Dev anlaşmanın ardından ASELSAN hisse fiyatı arttı. Aracı kurumlar hedef fiyatlarını güncelledi.

ASELSAN HİSSE FİYATI YÜKSELDİ

ASELS hissesi anlaşmanın ardından yükseldi. Dünkü işlemlerde de en fazla para girişi yaşanan hisseler THYAO, SAHOL ve ASELS oldu.

ASELS HİSSE HEDEF FİYATI 2025 BEKLENTİLERİ

Alnus Yatırım, ASELS hissesi için hedef fiyatını 110,00 TL' den 123,00 TL’ye çıkarttı. ASELS hisse tavsiyesi ‘’AL’’ olarak açıklandı. ASELS hissesi getiri potansiyeli ise %51.85 şeklinde duyuruldu.

Tacirler Yatırım, ASELS – Aselsan için hedef fiyatını 107,60 TL’den 120,00 TL’ye yükseltirken, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü. Hisseyi model portföyüne ekledi.

Ahlatcı Yatırım ise ASELS – Aselsan için hedef fiyatını 90,40 TL’den 112,78 TL’ye yükseltirken, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.

ASELS 2024 4. ÇEYREK BİLANÇOSU

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) 2024 4. çeyrek bilançosu şöyle şekillendi;

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#aselsan
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