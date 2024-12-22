Asgari kurumlar vergisi yükseltildi! Karar Resmi Gazete'de
Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
22 Aralık 2024 11:54 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 11:55
Asgari kurumlar vergisi oranı artırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'deki karara göre, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15 ve 30’uncu maddelerindeki vergi kesintisi oranlarında değişiklik yapıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarına göre, asgari kurumlar vergisi yükseltildi. İşte yapılan yeni düzenlemenin maddeleri.
KURUMLAR VERGİSİ YÜKSELDİ
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre;
- Gelir Vergisi Kanunu tevkifat oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarıldı,
- Kurumlar Vergisi Kanunu (Madde 15): Vergi kesintisi oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltildi,
- Kurumlar Vergisi Kanunu (Madde 30): Vergi kesintisi oranları yüzde 10'dan yüzde 15'e artırıldı.
E-ticaret kapsamında gerçekleştirilen mal satışı ve hizmetlerde tevkifat oranı yüzde 1 olarak belirlendi
Yeni düzenleme, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulanacak.
Kaynak: tgrthaber.com