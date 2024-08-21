Asgari ücret 2025 zam oranı belli oldu! İşte milyonları ilgilendiren rakam

21 Ağustos 2024 10:35 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 11:33

Memur ve memur emeklisi maaş zammı hesabı enflasyon tahmini ile değişti! İşte memur ve memur emeklisi maaş tablosu...

Memur ve memur emeklisi maaş zammı hesabı enflasyon tahmini ile değişti! İşte memur ve memur emeklisi maaş tablosu...

Enflasyon tahminlerinin belli olmasıyla emekli ve memur zam oranı hesabı tek tek belli olmaya başladı. Uzmanlar Merkez Bankası enflasyon tahminlerine göre zam hesabı yaparken "Asgari ücret zammı 2025 yılında ne kadar olacak?" sorusuna cevap verdi.

2023 yılında 11 bin 402 TL olarak uygulanan asgari ücret ocak ayında yapılan zamla beraber 17 bin 2 TL’ye yükseltildi. Enflasyonun yıl sonunda yüzde 38 ila yüzde 42 rakamları arasında değişmesi bekleniyor. Bu rakamların gerçekleşmesi halinde asgari ücret için tahmin edilen zam oranı da belli oldu.

ASGARİ ÜCRET İÇİN TEK ZAM

Asgari ücret her yıl işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin bir araya gelmesi ile belirleniyor. Yılda bir kez belirlenen asgari ücret 2023 yılında enflasyon rakamlarındaki artışlara paralel olarak kira ve gıda fiyatlarındaki artışla iki kez zam yapıldı.

Bu yıl ise hükümet yetkilileri tek bir zam yapılacağını dile getirdiler. 2024 Ocak ayında asgari ücret yüzde 49’luk artışla net 17 bin 2 TL oldu. 2023 yılında enflasyon yüzde 64.77 olarak açıklandı. Bu yılın son altı ayında ise TÜFE 37.57 oldu. 2023 yılında asgari ücrete yapılan ara zam oranı ise yüzde 34.

MERKEZ ENFLASYON TAHMİNİNİ DEĞİŞTİRMEDİ

Öte yandan Merkez Bankası yılın 3.Enflasyon Raporu’nda bir önceki raporda ifade edilen enflasyon tahminini değiştirmeyerek yüzde 38 olarak açıkladı. Bu tahmin 2025 yılın için yüzde 24, 2026 yılı için ise yüzde 9 oldu.

ASGARİ ÜCRET 2025 ZAM ORANI NE KADAR?

Ocak 2024’te asgari ücrete ara zam yapılmadı. Yani sene başında yapılan yüzde 49’luk zam tüm yıl için geçerli olacak. Uzmanların hesaplamalarına göre, 2025 Ocak ayında asgari ücrette yüzde 40 civarında bir artış yapılacak. Daha önce ortaya atılan iddialara göre asgari ücrete yüzde 15-yüzde 20 zam yapılacağı ifade edilmişti.