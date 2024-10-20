Asgari ücret 2025 zam senaryoları! İşte 8 farklı hesap 8 farklı rakam

20 Ekim 2024 12:36 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 13:00

Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Milyonlar aralık ayında işçi, işveren ve hükümet yetkililerinin gerçekleştireceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu için beklemeye geçti. Zam olasılıkları tek tek belli oldu. Asgari ücret 2025 zammı ne kadar olacak?

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Asgari ücret 2025 zammı için kulisler hareketlendi! Hem rakam hem zam oranı hesaplandı

Asgari ücret 2025 zammı için kulisler hareketlendi! Hem rakam hem zam oranı hesaplandı

Türkiye’de çalışan milyonları doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendiren asgari ücret​ zammı için tahminler belli olmaya başladı. Geçtiğimiz yıl, yüzde 49,11 zamla asgari ücret 11 bin 402 liradan 17 lira 2 kuruşa çıkarıldı. Asgari ücret içim zam​ oranları ve rakamlar tek tek belli olmaya başladı. Asgari ücret 2025 zammı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar…

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında vatandaşları enflasyona ezdirmeme ilkesiyle bir rakam belirleneceğini ifade etti. Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu​'nun, mevcut enflasyon​ oranı, makroekonomik dengeler ve satın alma gücü gibi birçok değişkeni dikkate aldığını anlattı.

Bakan Işıkhan, "Geçen yıl aralık ayında izlediğimiz yol neyse, bu yıl da aynı şekilde ilerleyeceğiz. Enflasyona ezdirmeyecek, vatandaşın satın alma gücünü koruyacak bir ücret seviyesinde anlaşmaya varılmasını arzu ediyorum." dedi.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Bakan Işıkhan milyonların merakla beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun için aralık ayına işaret etti. Buna göre; 2025 asgari ücret zammına ilişkin ilk toplantı aralık ayında yapılacak.

ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

Şu an yüzde 49,11 zam ile net 17 bin 2 lira olarak uygulanan asgari ücret için gelecek yıl yapılacak zam merak ediliyor. İşte asgari ücret 2025 için senaryolar…

Asgari ücret artışının yıl sonu enflasyonuna göre mi yoksa hedef enflasyona göre mi yapılacağı tartışma konusu oldu. Uzmanların bazılarına göre, asgari ücret zammı yüzde 30'un üzerinde olacak. Özel sektörde zam oranının yüzde 20 civarında kalacağı da tahminler arasında yer alıyor.