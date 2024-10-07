Asgari ücret 2025 zammı için Alman devinden tahmin! Net oran vererek açıkladı

07 Ekim 2024 15:32 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 15:58

Asgari ücret 2025 zammı için milyonlar yeniden hesap yapmaya başladı. Enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi ve yılsonu enflasyon tahminleri yeni yılda asgari ücrete yapılacak zam için ipuçlarını verdi. Almanya’nın önemli finans kuruluşlarından Deutsche Bank ekonomistleri Türkiye için asgari ücret tahmini yaparken enflasyonun seyri için önemli açıklamalar yaptılar.

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Asgari ücret​, 2023 yılında 11 bin 400 lira olarak uygulandı. 2024 yılı Ocak ayında asgari ücret 17 bin 2 lira olarak güncellendi. Yılsonunda enflasyon​ rakamlarını yüzde 41 gelmesi beklenirken asgari ücrete yapılacak zam oranı da netleşmeye başladı. Almanya merkezli Deutsche Bank​ Ocak 2025​ asgari ücret zammı için değerlendirmelerini paylaştı.

ENFLASYON TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Deutsche Bank ekonomistleri Yiğit Onay ve Christian Wietoska, 2 günlük Türkiye ziyaretinde politika yapıcılar, yerel bankalar, finansal kurumlar, ekonomistler ve akademisyenlerle bir araya gelerek önemli konularda açıklamalar yaptılar.

Banka tarafından yayımlanan raporda Piyasa profesyonellerinin çoğunun, şirketlerin ve hanehalkının enflasyon beklentilerinin, gerçekleşen enflasyonun 2025 sonunda %45'in altına 2025 ortasında ise yaklaşık %30'a düşmesiyle daha hızlı azalacağını düşündüğü ifade edildi.

Banka, Türkiye için 2024 sonu enflasyon tahminini yüzde 42,3'ten yüzde 43,9'a çekerken 2025 sonu enflasyon tahminini de yüzde 23,2'den yüzde 25'e çıkardı.

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI İÇİN ORAN VERİLDİ

Raporda asgari ücret zammı, enflasyonla mücadelede tartışmaların merkezinde yer aldığı ifade edildi. Genel görüşün yüzde 25-30 arasında bir zam olduğu açıklandı. Yüzde 30’un üzerinde bir asgari ücret artışının, yavaşlayan ekonomi karşısında işletmeleri zorlayıcı bir duruma sokacağı ve enflasyon beklentileri açısından bozucu olacağının düşünüldüğü de vurgulandı.

Kar marjlarının azalmasının işletmeleri yüzde 30'un üzerinde zam yapamayacağı ifade edildi. Yıl başında birçok şirketin yapacağı ilk zamların yüzde 20 civarında olacağı, 2025’te yıl ortasında bir düzenleme daha yapılacağının öngörüldüğü de vurgulandı. Ekonomistler, Ağustos 2024'teki raporlarında da 2025’te asgari ücrete yapılacak artışın enflasyonla mücadelenin gerçekliğini ortaya koyacağını belirterek, tek bir zam ve yüzde 25-30 arasında oran öngörmüşlerdi.