Asgari ücret 2025 zammı için bomba iddia! Çift zam mı gelecek? İşte patronların ilk asgari ücret teklifi

10 Ekim 2024 16:52 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 17:46

Yıl sonu yaklaşıyor. Maaş artışları için milyonlar nefesini tuttu. Özellikle asgari ücret 2025 zammı 25 milyon çalışan tarafından merak ediliyor. 2025 asgari ücret tahminleri de gelmeye başladı. Dünyaca ünlü bankalar Türkiye ile ilgili tahminlerini güncellerken ekonomistler de beklentilerini paylaşmaya devam ediyor. Yeni asgari ücretin kaç olacağı merak ediliyor. Asgari ücret zammı için 2025 yılında iki bacaklı zam söylentileri yayılmaya başladı. İşte 2025 asgari ücret zammı için tahmin edilen oran.

Yeni asgari ücret​ zammı ocak 2025 tahminleri gelmeye başladı. Yeni asgari ücret ne kadar olacak, sorusu hız kazandı. İşçi ve işveren beklentileri belli oldu. Bir işçiye ödenebilecek en düşük maaş olan asgari ücret, 2024 yılında net 17.002,12 TL, brüt 20.002,50 TL olarak belirlenmişti. Bu hafta Deutsche Bank​ Türkiye'de yaptığı temasların sonucunu bir rapor olarak yayınladı ve Türkiye'de asgari ücrette yüzde 25 ile yüzde 30 arasında bir artış olacağını tahmin etti.

ASGARİ ÜCRETE YILDA 2 DEFA ZAM​ İHTİMALİ

Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ata Özkaya, asgari ücrete yapılması beklenen zam oranı hakkında beklentilerini paylaştı. Ata Özkaya'nın açıklamaları şöyle;

"Ekonomistlerin bir kısmı yüzde 30'a kadar bir artış beklerken ki bu da 22 bin 100 liraya denk geliyor bir kısmı da bu tutarın üzerinde bekliyor. Ancak yüzde 30'un üzerinde bir artışın işvereni, ekonomiyi, piyasayı ve üreticiyi zorlayacağı yönünde görüşler de var. Diğer bir hakim görüş ise ocak ayında yüzde 20 civarında bir zam yapılacağı ama altıncı aydan sonra yani yılın ikinci yarısına girerken tekrar bir düzenleme yapılmak kaydıyla bir değil iki sefer zam yapılacağı yönünde.

Öncelikle piyasada dolaşan iki bacaklı (ocak ve temmuz ayında iki zam artışı) zamma ihtimal vermiyorum . Çünkü öyle bir bilginin bugünden yayılıyor olması enflasyon​ dinamiklerinin kesinlikle aşağı gelmemesini sağlar. Beklentileri çıpalamak da engel olur. Hem ocakta hem haziranda artış yapılacağını biliyorsak ama haziranda ne kadar yapılacağını bilmiyorsak aradaki enflasyonu bilmediğimiz için biz fiyatları arttırmaya devam ederiz.

ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 30'U GEÇME İHTİMALİ DÜŞÜK

Dolayısıyla tek artış olacağını ben de değerlendiriyorum. Yüzde 30'u geçme ihtimali düşük. Yüzde 30'un üzerinde belki bir dağılımı

firmalar, kendi çalışanların marjinal üretkenliğe göre yapabilir ama ülkemizin de ihracat pazarlarındaki durumu belli. İhracatımızın artış hızı belli.

Burada asıl olarak bakış açımız şöyle olmalı; Ücretlilerin büyümeden aldığı payın son 5-6 yıldır özellikle çok fazla düştüğünü ve her yıl

yapılan ücret artışları yüksek tekrar yüzde 27 ile yüzde 34 arasında salındığı söyleyebiliriz. Özellikle salınmak diyorum buna tabir olarak çünkü bu belli bir seviyenin altına düştüğü zaman dışarıdan bir etkiyle yükseltiyorsun. Daha sonra ekonomi kendi dinamikleri ile bunu

sürdüremiyor."

İŞVERENLERDEN İLK ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ

İşverenler de yeni asgari ücret belirleme çalışmalarına başladı. Enflasyon beklentisinin yüzde 41 olmasına rağmen, işverenler asgari ücrette yalnızca yüzde 30 oranında bir artış talep ediyor.