Asgari ücret 2025 zammı için dikkat çeken çıkış! Hesaplamada fark edilmeyen detayı açıkladı: "Taş çatlasın..."

05 Ekim 2024 11:37 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 12:09

Asgari ücret zammı ile ilgili tahminler devam ediyor. Ocak ayında gerçekleştirilen yüzde 49'luk zamla 17.002 TL'ye çıkan asgari ücrete, temmuz ayında herhangi bir artış yapılmadı. Asgari ücret 2025 zammı için beklentiler yükseldi. SGK uzmanı Özgür Erdursun, 2025 yılına girmeye hazırlanırken, asgari ücrette beklenen zam oranını ve yeni rakamı açıkladı.

Yıl sonuna yaklaşırken asgari ücrete gelecek zam oranı merak ediliyor. Milyonlarca çalışan asgari ücret zammına odaklandı. 2025 yılı asgari ücret zammı, milyonlarca asgari ücretli çalışan için kritik önem taşıyor. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlemesine yönelik tahminler gelmeye başladı. Son asgari ücret zam tahmini SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan geldi.

ASGARİ ÜCRET 2025 ZAMMI İÇİN YENİ SENARYO

Özgür Erdursun'un öne çıkan açıklamaları şöyle;

"Asgari ücret zammı için öyle rakamlar söylüyorlar ki bunun olması mümkün değil. Benim içimden geçen rakamı söylüyorum. Diyorum ki minimum seviyede asgari ücret 30 bin TL olmalı. Çünkü her şeyin fiyatı gerçek anlamda çok arttı ama 30.000 liranın olmayacağını da biliyorum. Çünkü hükümet diyor ki; "Yüzde 17,5'lik bir enflasyon hedefimiz var. Yüksek oranlı artışlar, memur aylıkları, emekli aylıkları veya asgari ücreti yüksek oranlı arttırırsak enflasyonu hedeflediğimiz oranlara getiremeyiz" diyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Bence yüzde 20'ler civarında bir artış olur. Asgari ücret şu an 17.000 lira. Yüzde 20 artış olduğu zaman maksimum seviyede 21 bin 250 lira, taş çatlasın 22 bin lira olacak.

Ben hükümetin şu anki açıklamalarını gördüğümde, bunun üstüne çıkmayacaklar gibi görüyorum. Bunun için de işçi sendikaları şimdiden konuşsun ve taleplerini dile getirsin. Sonrasında iş işten geçiyor.

İşverenlere maliyetini yükseltmeden bir artış yapılırsa şayet bunun enflasyona da etkisi olmaz.

Temmuz ayında da ifade ettim. En azından şöyle bir şey olsun; Ya işverenlere desin desinler ki 10.000 liraya kadar ekstra yapacağınız artış sigorta priminden ve vergiden muaf olacak. İşverenler de çalışanların aylıklarını artırsın.

ZAM HESAPLAMASINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Asgari ücrete Ocak ayında yüzde 49'luk zam yapılmıştı. O zam zaten 2024 yılının zammıydı. Yani Ocak ayında yüzde 49'luk artış

yapıldı. Enflasyon kaç çıkıyor yüzde 41. Hükümet "Biz zaten Ocak ayında yıllık enflasyona göre artış yaptık" diyorlar ama şimdi geriden normalde hedeflenen enflasyon oranında artış yapmış oluyorlar. Aslında enflasyon bittikten sonra yani açıklandıktan sonra çıkacak enflasyon oranında artış yapmaları gerekiyor ki enflasyon farkını da vermiş olsunlar."