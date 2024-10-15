Asgari ücret 2025 zammı için masada yazılacak ilk rakam sızdırıldı! Komisyon pazarlığı bu tutardan yapacak

15 Ekim 2024 10:27 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 11:01

Hükümet asgari ücrete 2025 yılı zammını yapacak. Gözler ise aralık ayı komisyon toplantılarına çevrildi. Kulisler yeni zam oranıyla çalkalanmaya başladı. Milyonlarca çalışan birçok kalemin zammını belirleyecek asgari ücretin yeni yılda ne kadar olacağını merak ediyor. Yeni asgari ücret Ocak 2025 zammı için tahminler gelmeye başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda masada yazılacak ilk rakam ise sızdı.

OVP'de 2024 yılı için yüzde 41.5 enflasyon​ tahmin edildi. Bu tahminin ardından asgari ücret​ 2025 zammı​ için beklentiler hesaplanmaya başladı. Enflasyon oranında bir artış yapılırsa, çalışanların maaşı buna göre belirlenecek. Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, sorusu ise vatandaşlar tarafından sıklıkla sorgulanmaya başladı. Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda masada yazılacak ilk rakam da sızdırıldı. İşte o tutar.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN KRİTİK KULİS

Asgari ücret, 2024 yılı ocak ayında yapılan yüzde 49,11 zam ile net 17 bin 2 liraya yükseltilmişti. Gözler ise 2025 yılına çevrildi. 2025 asgari ücret zammı için nefesler tutuldu. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık​ ayında toplanmaya başlayacak.

TİSK, TÜİK ve hükümet yetkililerinden 5’er, toplamda 15 kişilik heyet Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını geçtiğimiz yıl aralık ayında yapmıştı. Buna göre; 2025 asgari ücret zammıyla ilgili ilk toplantının yine aralık ayı başlarında yapılması bekleniyor.

Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda masada yazılacak ilk rakam belli oldu. Yeni Asır’dan Faruk Erdem'e göre, 2025 net asgari ücret 24.057 TL, brüt asgari ücret ise 28.302 TL üzerinden görüşülecek. Faruk Erdem, 'masada ilk 24.057 TL yazılacak' dedi. Asgari ücret zammı için tüm pazarlık bu oran üzerinden yapılacak. Son yani 4. Toplantının ardından uzlaşılarak ortaya çıkacak rakam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önüne gidecek.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

7 milyon kişiyi doğrudan, 86 milyon vatandaşı dolaylı yoldan etkileyecek asgari ücret aralık ayının son günlerinde belli olacak. Emekli ve memur zammı ise 3 Ocak’ta Aralık ayı enflasyonunun açıklanması ile netleşecek.

Yeni Asır’dan Faruk Erdem asgari ücret zammı hakkında, “Asgari Ücret tespit Komisyonu toplandığı zaman net asgari ücret için masada yazılacak ilk rakam budur, yani 24 bin 57 lira. Bunun brüt rakamı da 28.302 TL oluyor. Eğer diğer tahminler dikkate alınırsa örneğin yüzde 45 artış olursa ya da 5-10 puanlık fark konulursa bu kez net ücret 25 bin lirayı da geçecek” dedi.