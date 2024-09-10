Asgari ücret 2025 zammı ortaya çıktı: Çalışanlar ilk kez bu rakamı duydu! OVP ile sil baştan hesaplama

10 Eylül 2024 10:40 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 11:03

Yeni OVP’nin açıklanmasının ardından asgari ücret zammı için yeni tahminler peş peşe gelmeye devam ediyor. 2025 asgari ücret zammı için yeni hesaplamalar yapıldı. Net asgari ücretin kaç olacağı merak konusu oldu. OVP'de tahmin edilen enflasyon oranı hayata geçerse, asgari ücret de buna göre artacak. İşte asgari ücret zammında ortaya çıkan rakam.

Asgari ücret 2025 zammı için IMF hesabı! Zam oranı ve net rakam belli oldu

Asgari ücret 2025 zammı için IMF hesabı! Zam oranı ve net rakam belli oldu

Bu yıl sadece tek zam alan asgari ücretlinin gözü yeni yılda yapılacak zam oranlarına çevrildi. Temmuz ayında zam alamayan asgari ücretli çalışanda, daha yüksek rakam beklentisi oluştu. Asgari ücret zammı için OVP'de yer alan enflasyon oranı önemli bir ipucu olacak.

ASGARİ ÜCRET 2025 ZAMMI NETLEŞİYOR

Aralık ayında yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında asgari ücrete yapılacak zam için masada oranlar belirmeye başladı.

Milyonlarca çalışan net asgari ücrete yapılacak artışı merak ediyor.

Orta Vadeli Program zam oranı için yol gösterici oldu. OVP'de yıl sonu enflasyonu yüzde 41,5 olarak tahmin edildi.

Yıl sonunda bu tahmin gerçekleşirse, net asgari ücretin ne kadar olacağı ortaya çıktı.

YENİ OVP'DE ENFLASYON GÜNCELLENDİ

OVP’de bu yılın enflasyon tahmini yüzde 41,5 oldu. Buna göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 13,44 olacak.

Bu tahminler ışığında tahminler gerçekleşirse yeni asgari ücretin brüt 28.303 TL, net ise 24.058 TL olması bekleniyor. Yani net asgari ücret 25 bin TL, brüt ücret ise 30 bin TL seviyelerine çıkabilecek.

NET ASGARİ ÜCRET 25 BİN TL OLABİLİR

6 aylık enflasyonda ortaya çıkan rakam yeni OVP ile hesaplandı. Bu oran, özellikle emekli ve memurların maaş artışları için önemli olacak.

2024 yılında ikinci zammı alamayan 8 milyondan fazla çalışan Temmuz'da ilave zam bekledi ancak istediğini alamadı. Asgari ücretle çalışan milyonlarca insanın gözü Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda olacak.

Toplantılarda İşçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise TİSK temsil edecek. Nihai kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekonomi kurmayları söyleyecek.