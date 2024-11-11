Asgari ücret 2025 zammını o ipucu ele verdi! İşte beklenen en düşük maaş

11 Kasım 2024 09:37 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 10:16

Nefesler tutuldu. Milyonların gözü asgari ücrete yapılacak zam oranında. Yeni yılda işçinin ve emekçinin en düşük maaşı olan asgari ücret ne kadar olacak, sorusu hız kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan kritik enflasyon açıklaması geldi. Kulislerde ise 2025 asgari ücret zammı için yüzde 30 zam ihtimali konuşuluyor. Merkez Bankası'nın tahminlerde güncellemeye gitmesi ve Merkez Bankası Başkan Yardımcısının mesajları milyonlar için dikkat çeken ipucu oldu.

Asgari ücret zammı için herkesin merak ettiği soru cevap buldu! Enflasyon hesaba katıldı, sonuçlar şaşırttı

Asgari ücret zammı için herkesin merak ettiği soru cevap buldu! Enflasyon hesaba katıldı, sonuçlar şaşırttı

Asgari ücret zam pazarlıklarında iki dönemeç var! En az olacak rakam belli oldu

Asgari ücret zam pazarlıklarında iki dönemeç var! En az olacak rakam belli oldu

Asgari ücret tespit komisyonunun aralık ayının ilk haftasında toplanması beklenirken Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'ın açıklamaları dikkat çekmişti. Ücretlerde ileriye dönük endeksleme mesajı veren Akçay'ın o sözleri asgari ücrette beklentileri yine

değiştirdi. Gerçekleşen mi yoksa hedeflenen enflasyon mu pazarlıklarda rol alacak, yeni yıl yaklaştıkça belli olacak. 2025 yaklaştıkça milyonların merakı da artıyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA DİKKAT ÇEKEN İPUCU

Merkez Bankası yıllık enflasyon tahminini yüzde 44'e yükseltti. Orta vadeli programda ise beklenti yüzde 41,5. Milyonların elindeki bir diğer çarpıcı veri ise 2025 enflasyonu. Orta vadeli programa göre 2025 hedeflenen enflasyonu yüzde 17,5.

Bir süredir asgari ücret de orta yol formülü tartışılıyor. Yani gerçekleşenle hedeflenen enflasyonun ortası. Bütün bu veriler bir

araya geldiğinde asgari ücretteki öne çıkan zam oranı yüzde 30 oluyor. Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa işçinin ve emekçinin en düşük aylık maaşı 22 bin lira seviyesine kadar çıkıyor.

Merkez Bankası asgari ücrette taraf olmadığını vurgulamıştı. Milyonların beklentisi enflasyonun üzerinde bir artış ama Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'ın ücretlerde ileriye dönük endeksleme açıklaması da soru işaretlerine neden oldu.

VEDAT IŞIKHAN 'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

İlk toplantı aralık ayının ilk haftasında. Beklentiler şekillenmeye başlarken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Habertürk'e konuştu. Asgari ücret belirlenirken enflasyon verilerinin önemine dikkat çekti.

Işıkhan, "İnşallah yeni asgari ücret çalışanlarımızın alım gücünü koruyup ve bunun da artırılmasını sağlayacak. Aynı zamanda yaşam standartlarını iyileştirecek. Ekonomimizin genel istikrarını bozmayacak bir şekilde bir ücret düzeyinde olmasını hedefliyoruz. Enflasyon gittikçe düşme eğilimine giriyor. Bu komisyon bu değişkenlerle değerlendirmelerini yapacak." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA YÜZDE 30 BEKLENTİSİ

Bu yıl diğer yıllardan farklı olarak gerçekleşen değil hedeflenen enflasyon üzerinden başlaması planlanıyor pazarlıkların. Bu durumda da

yüzde 30 zam ihtimalinin yüksek olduğu iddia ediliyor. Eğer 2025 asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa 17 bin 2 liradan 22 bin lira seviyesine çıkacak. Nihai karar toplantıların ardından aralık ayında belli olacak.

Asgari ücret seviyesi, ücretlinin minimum ücret düzeyini göstermenin çok ötesinde anlamlar ifade ediyor. Mali Mevzuatta yer alan birçok parasal sınır asgari ücret seviyesine göre belirleniyor.