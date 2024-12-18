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Asgari ücret 3. toplantı öncesi TÜRK-İŞ'ten kritik hamle! Harekete geçtiler

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
18 Aralık 2024 12:05 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 12:12
Asgari ücret 3. toplantı öncesi TÜRK-İŞ&#039;ten kritik hamle! Harekete geçtiler

Yeni asgari ücret için nefesler tutuldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3'üncü toplantısı öncesi kritik toplantı TÜRK-İŞ'ten geldi. Komisyon, üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında 19 Aralık Perşembe günü saat 11.30'da yapacak. İşçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ, toplantı öncesinde bir araya gelme kararı aldı.

TÜRK-İŞasgari ücret​ zammı için 3. toplantı öncesi bir araya gelme kararı aldı.  Asgari ücret görüşmesi öncesi kritik toplantı için buluşan TÜRK-İŞ, sendikaların yönetimlerinden asgari ücret konusunda görüş alacak.

TÜRK-İŞ ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI ÖNCESİ BULUŞACAK

Yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu​ 3'üncü toplantısını yarın gerçekleştirecek. TÜRK-İŞ, kritik toplantı öncesinde asgari ücret gündemiyle ile ilgili Başkanlar Kurulu Toplantısı gerçekleştirecek.

Asgari ücret 3. toplantı öncesi TÜRK-İŞ'ten kritik hamle! Harekete geçtiler - 1. Resim

TÜRK-İŞ, BAŞKANLAR KURULU'NU TOPLUYOR

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay​ başkanlığında yapılacak toplantıda, asgari ücret görüşmelerinde TÜRK-İŞ'in tavrı tartışılacak. Toplantıya katılan TÜRK-İŞ'e bağlı sendikaların yönetimlerinden asgari ücret konusunda görüş alınacak. Asgari ücret görüşmelerinde anlaşmanın sağlanamaması halinde konfederasyonun izleyeceği yol haritası belirlenecek.

Asgari ücret 3. toplantı öncesi TÜRK-İŞ'ten kritik hamle! Harekete geçtiler - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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