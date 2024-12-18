Asgari ücret 3. toplantı öncesi TÜRK-İŞ'ten kritik hamle! Harekete geçtiler

18 Aralık 2024 12:05 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 12:12

Yeni asgari ücret için nefesler tutuldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3'üncü toplantısı öncesi kritik toplantı TÜRK-İŞ'ten geldi. Komisyon, üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında 19 Aralık Perşembe günü saat 11.30'da yapacak. İşçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ, toplantı öncesinde bir araya gelme kararı aldı.