Asgari ücret 3. toplantı öncesi TÜRK-İŞ'ten kritik hamle! Harekete geçtiler
Yeni asgari ücret için nefesler tutuldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3'üncü toplantısı öncesi kritik toplantı TÜRK-İŞ'ten geldi. Komisyon, üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında 19 Aralık Perşembe günü saat 11.30'da yapacak. İşçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ, toplantı öncesinde bir araya gelme kararı aldı.
TÜRK-İŞ asgari ücret zammı için 3. toplantı öncesi bir araya gelme kararı aldı. Asgari ücret görüşmesi öncesi kritik toplantı için buluşan TÜRK-İŞ, sendikaların yönetimlerinden asgari ücret konusunda görüş alacak.
TÜRK-İŞ ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI ÖNCESİ BULUŞACAK
Yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3'üncü toplantısını yarın gerçekleştirecek. TÜRK-İŞ, kritik toplantı öncesinde asgari ücret gündemiyle ile ilgili Başkanlar Kurulu Toplantısı gerçekleştirecek.
TÜRK-İŞ, BAŞKANLAR KURULU'NU TOPLUYOR
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay başkanlığında yapılacak toplantıda, asgari ücret görüşmelerinde TÜRK-İŞ'in tavrı tartışılacak. Toplantıya katılan TÜRK-İŞ'e bağlı sendikaların yönetimlerinden asgari ücret konusunda görüş alınacak. Asgari ücret görüşmelerinde anlaşmanın sağlanamaması halinde konfederasyonun izleyeceği yol haritası belirlenecek.