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 | İrem Çınar

Asgari ücret ara zam talebi tırmanıyor! İş dünyasından sürpriz çıkış

Perakende Günleri 2025’te dikkat çeken bir çağrı geldi. Zincir Mağazalar Derneği Başkanı Serhan Tınastepe, sektörde yaşanan durgunluğa dikkat çekerek ara zam yapılmasının kaçınılmaz hale geldiğini vurguladı.

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Asgari ücret ara zam talebi tırmanıyor! İş dünyasından sürpriz çıkış
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.05.2025
saat ikonu 16:14
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 16:14

Perakende dünyasının önemli aktörleri, teknoloji ve lojistik firmalarıyla birlikte Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen Perakende Günleri 2025 etkinliğinde bir araya geldi. Sektörün güncel sorunlarının ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı etkinlikte en dikkat çekici konu başlıklarından biri, asgari ücrete ara zam talebi oldu.

Etkinliğin açılışında düzenlenen basın toplantısında sektörün önde gelen sivil toplum kuruluşlarının başkanları söz aldı. Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı Alp Önder Özpamukçu, Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Nuri Şapkacı, Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) Başkanı Melih Şahinöz, Zincir Mağazalar Derneği (ZMD) Başkanı Serhan Tınastepe ve Taklitle Mücadele Derneği (TMD) Başkanı Selçuk Güzenge, sektörde yaşanan daralma, iç talepteki zayıflama ve çözüm önerileri üzerine görüşlerini paylaştı.

Asgari ücret ara zam talebi tırmanıyor! İş dünyasından sürpriz çıkış

"ARA ZAMMA İHTİYAÇ VAR"

Zincir Mağazalar Derneği Başkanı Serhan Tınastepe, perakende sektöründeki durgunluğa dikkat çekerek, iç talebi hareketlendirmek için asgari ücrete ara zam yapılması gerektiğini vurguladı. Tınastepe, "Tüketici makul bir maliyetle borçlanamadığı için harcama yapmıyor. İç talebi, perakende sektöründe işleri artırabilmemiz için aslında bir ara zamma ihtiyaç var. Türkiye'de ücretler arttığı zaman harcama artıyor. Dolayısıyla güçlü bir ara zammın yılın ikinci yarısında perakende sektörünü büyütebileceğini düşünüyoruz” dedi.

Asgari ücret ara zam talebi tırmanıyor! İş dünyasından sürpriz çıkış

"EKONOMİYE CAN SUYU OLUR"

Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Alp Önder Özpamukçu da ara zammın ekonomiye olumlu yansımaları olacağı görüşünde. Özpamukçu, "Tüketicinin gelirinin artmasına ihtiyaç olduğu ortada, benim değerlendirmemle ekonomiye mutlaka bir can suyu olacağı yönünde. Gıda perakendecileri olarak istihdamda artışlara devam ediyoruz, geçen yıllarda bir eksiklerimiz vardı, yavaş yavaş onlar da toparlanıyor. Şu anda istihdam kaygımız yok, pek de görünmüyor” diye konuştu.

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Sıkça Sorulan Sorular

2025 Temmuz asgari ücrete zam var mı?
2025 yılına girerken asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapıldı. 1 Ocak 2025 itibarıyla net asgari ücret 22.104,67 TL olurken, brüt tutar ise 26.005,50 TL olarak belirlendi. Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
ETİKETLER
#asgari ücret
#asgari ücret zammı
#ara zam
#asgari ücret ara zam
#Ekonomi
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