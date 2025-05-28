Asgari ücret ara zam talebi tırmanıyor! İş dünyasından sürpriz çıkış

Perakende dünyasının önemli aktörleri, teknoloji ve lojistik firmalarıyla birlikte Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen Perakende Günleri 2025 etkinliğinde bir araya geldi. Sektörün güncel sorunlarının ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı etkinlikte en dikkat çekici konu başlıklarından biri, asgari ücrete ara zam talebi oldu.

Etkinliğin açılışında düzenlenen basın toplantısında sektörün önde gelen sivil toplum kuruluşlarının başkanları söz aldı. Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı Alp Önder Özpamukçu, Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Nuri Şapkacı, Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) Başkanı Melih Şahinöz, Zincir Mağazalar Derneği (ZMD) Başkanı Serhan Tınastepe ve Taklitle Mücadele Derneği (TMD) Başkanı Selçuk Güzenge, sektörde yaşanan daralma, iç talepteki zayıflama ve çözüm önerileri üzerine görüşlerini paylaştı.

"ARA ZAMMA İHTİYAÇ VAR"

Zincir Mağazalar Derneği Başkanı Serhan Tınastepe, perakende sektöründeki durgunluğa dikkat çekerek, iç talebi hareketlendirmek için asgari ücrete ara zam yapılması gerektiğini vurguladı. Tınastepe, "Tüketici makul bir maliyetle borçlanamadığı için harcama yapmıyor. İç talebi, perakende sektöründe işleri artırabilmemiz için aslında bir ara zamma ihtiyaç var. Türkiye'de ücretler arttığı zaman harcama artıyor. Dolayısıyla güçlü bir ara zammın yılın ikinci yarısında perakende sektörünü büyütebileceğini düşünüyoruz” dedi.

"EKONOMİYE CAN SUYU OLUR"

Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Alp Önder Özpamukçu da ara zammın ekonomiye olumlu yansımaları olacağı görüşünde. Özpamukçu, "Tüketicinin gelirinin artmasına ihtiyaç olduğu ortada, benim değerlendirmemle ekonomiye mutlaka bir can suyu olacağı yönünde. Gıda perakendecileri olarak istihdamda artışlara devam ediyoruz, geçen yıllarda bir eksiklerimiz vardı, yavaş yavaş onlar da toparlanıyor. Şu anda istihdam kaygımız yok, pek de görünmüyor” diye konuştu.