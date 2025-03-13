Asgari ücret belirleme süreci çıkmazda! Sendikalar çekildi: Alman Modeli isteniyor

Asgari ücret zammı belli olsa da 2025 yılı için tartışmalar devam ediyor. HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun mevcut yapısının değişmeden sürece katılmayacaklarını açıkladı. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, komisyonun Almanya'daki bağımsız modelinden esinlenerek yeniden yapılandırılması gerektiğini savunuyor. TÜRK-İŞ de komisyonun demokratik bir yapıya sahip olmadığını belirterek yenilenme çağrısında bulundu. Peki, Alman modeli önerisi nasıl işliyor? İşte detaylar.

HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ, mevcut yapıda Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer almayacağını belirterek, Almanya'daki bağımsız komisyon modelini Türkiye'ye uyarlama çağrısında bulundu. Almanya’da, işçi ve işverenlerin eşit temsil edildiği, tarafsız bir başkanın bulunduğu ve bilim insanlarının danışmanlık yaptığı bir sistem uygulanıyor. İşte Asgari Ücret Tespit Komisyonu için önerilen o modelin detayları.

ASGARİ ÜCRET PAZARLIĞINDA YENİ MODEL GÜNDEMDE

2025 yılı asgari ücret belirleme süreci tartışmalarla devam ederken, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun mevcut yapısını eleştirerek, “Komisyonun yapısı değişmeden orada bulunmak iddialarımızla çelişir. Asla katılmayacağız.” dedi.

TÜRK-İŞ, 2025 Ocak ayında açıklanan 22.104 TL’lik net asgari ücreti kabul etmediklerini ve komisyonun demokratik bir yapıya sahip olmadığını belirterek, bir sonraki görüşmelere katılmayacağını duyurdu.

BAĞIMSIZ KOMİSYON ÖNERİLİYOR

TÜRK-İŞ’in de süreçten çekileceğini açıklamasının ardından yeni bir model gündeme geldi. HAK-İŞ, Almanya’daki bağımsız asgari ücret komisyonunun Türkiye için de örnek olabileceğini belirtti. Almanya’da, işçi ve işverenlerin eşit temsil edildiği, tarafsız bir başkanın bulunduğu ve bilim insanlarının danışmanlık yaptığı bir sistem uygulanıyor.

REFORM TARTIŞMALARI ALEVLENDİ

Türkiye’deki mevcut sistemde asgari ücretin tespiti noktasında hükümetin belirleyici rolünü eleştiren işçi sendikaları, daha adil ve katılımcı bir yapı talep ediyor. Yeni model tartışmaları, asgari ücretin belirlenme sürecinde köklü bir değişimin sinyalini verdi. Önerilen model ise Alman modeli.

ALMAN MODELİ İLE ASGARİ ÜCRET BELİRLEME SİSTEMİ

Almanya’da asgari ücret, devletin doğrudan belirlediği bir rakam yerine, bağımsız bir komisyon tarafından belirleniyor. Bu sistem, işçi, işveren ve akademisyenlerin sürece eşit şekilde katılım sağlamasını amaçlıyor.

Alman modelinin temel unsurları şöyle;

Bağımsız Komisyon:

Komisyon, tarafsız bir başkan, oy hakkına sahip 6 daimi üye (işçi ve işveren temsilcileri) ve oy hakkı olmayan 2 akademisyen danışmandan oluşuyor.

İşçi ve işveren tarafları komisyonda üçer üye ile temsil ediliyor.

Tarafsız başkan, gerektiğinde oy kullanarak kararın çıkmasını sağlıyor.

Demokratik Karar Mekanizması:

Komisyon, ekonomik veriler, yaşam maliyetleri, geçim şartları ve istihdam durumu gibi çeşitli faktörleri değerlendirir.

Kararlar çoğunlukla alınır, ancak uzlaşmazlık durumunda komisyon başkanı devreye girerek çözüm önerisi sunar.

Nihai aşamada başkan, gerekirse oy kullanarak son kararı verir.

Bilimsel ve Veriye Dayalı Yaklaşım:

Karar alma sürecinde bağımsız akademisyenler süreci analiz eder ve öneriler sunar.

İşçi ve işverenlerin talepleri ekonomik gerçeklerle harmanlanarak ortak bir çözüm bulunur.

Süreçte Şeffaflık ve Katılımcılık:

Asgari ücret belirlenirken yalnızca işçi ve işveren temsilcileri değil, uzmanlar ve kamuoyu da sürece dahil edilir.

Karar alma süreci, ekonominin gidişatına ve halkın alım gücüne göre şekillenir.

ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU DAĞILIYOR MU?

HAK-İŞ, Türkiye’deki mevcut Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun antidemokratik olduğunu savunarak, Almanya’daki gibi bağımsız ve katılımcı bir sistem önerdi. Buna göre, devletin doğrudan belirleyici olduğu mevcut yapı yerine, işçi, işveren ve bağımsız uzmanların eşit söz hakkına sahip olduğu bir komisyon oluşturulması gündeme getirildi.

Sıkça Sorulan Sorular Asgari ücret tespit komisyonunda kim var? Ankara. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde toplanan komisyonda, işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti