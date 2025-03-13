Asgari ücret belirleme süreci çıkmazda! Sendikalar çekildi: Alman Modeli isteniyor

Asgari ücret zammı belli olsa da 2025 yılı için tartışmalar devam ediyor. HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun mevcut yapısının değişmeden sürece katılmayacaklarını açıkladı. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, komisyonun Almanya'daki bağımsız modelinden esinlenerek yeniden yapılandırılması gerektiğini savunuyor. TÜRK-İŞ de komisyonun demokratik bir yapıya sahip olmadığını belirterek yenilenme çağrısında bulundu. Peki, Alman modeli önerisi nasıl işliyor? İşte detaylar.
HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ, mevcut yapıda Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer almayacağını belirterek, Almanya'daki bağımsız komisyon modelini Türkiye'ye uyarlama çağrısında bulundu. Almanya’da, işçi ve işverenlerin eşit temsil edildiği, tarafsız bir başkanın bulunduğu ve bilim insanlarının danışmanlık yaptığı bir sistem uygulanıyor. İşte Asgari Ücret Tespit Komisyonu için önerilen o modelin detayları.
2025 yılı asgari ücret belirleme süreci tartışmalarla devam ederken, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun mevcut yapısını eleştirerek, “Komisyonun yapısı değişmeden orada bulunmak iddialarımızla çelişir. Asla katılmayacağız.” dedi.
TÜRK-İŞ, 2025 Ocak ayında açıklanan 22.104 TL’lik net asgari ücreti kabul etmediklerini ve komisyonun demokratik bir yapıya sahip olmadığını belirterek, bir sonraki görüşmelere katılmayacağını duyurdu.
TÜRK-İŞ’in de süreçten çekileceğini açıklamasının ardından yeni bir model gündeme geldi. HAK-İŞ, Almanya’daki bağımsız asgari ücret komisyonunun Türkiye için de örnek olabileceğini belirtti. Almanya’da, işçi ve işverenlerin eşit temsil edildiği, tarafsız bir başkanın bulunduğu ve bilim insanlarının danışmanlık yaptığı bir sistem uygulanıyor.
Türkiye’deki mevcut sistemde asgari ücretin tespiti noktasında hükümetin belirleyici rolünü eleştiren işçi sendikaları, daha adil ve katılımcı bir yapı talep ediyor. Yeni model tartışmaları, asgari ücretin belirlenme sürecinde köklü bir değişimin sinyalini verdi. Önerilen model ise Alman modeli.
Almanya’da asgari ücret, devletin doğrudan belirlediği bir rakam yerine, bağımsız bir komisyon tarafından belirleniyor. Bu sistem, işçi, işveren ve akademisyenlerin sürece eşit şekilde katılım sağlamasını amaçlıyor.
Alman modelinin temel unsurları şöyle;
Bağımsız Komisyon:
Demokratik Karar Mekanizması:
Bilimsel ve Veriye Dayalı Yaklaşım:
Süreçte Şeffaflık ve Katılımcılık:
HAK-İŞ, Türkiye’deki mevcut Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun antidemokratik olduğunu savunarak, Almanya’daki gibi bağımsız ve katılımcı bir sistem önerdi. Buna göre, devletin doğrudan belirleyici olduğu mevcut yapı yerine, işçi, işveren ve bağımsız uzmanların eşit söz hakkına sahip olduğu bir komisyon oluşturulması gündeme getirildi.