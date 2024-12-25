Asgari ücret, faiz indirimi için sinyal mi? Merkez Bankası'nın zor sınavı

25 Aralık 2024 16:49 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 16:50

Asgari ücretin 2025 yılı için belirlenen yüzde 30'luk artışı, herkes için sürpriz oldu. Yılın son Merkez Bankası faiz kararı için de beklentiler değişti. Birçok ekonomist tarafından asgari ücret artışından sonra Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Peki, asgari ücret artışının sınırlı tutulması faiz indirimi kararını nasıl etkileyecek? Ekonomist Şirin Sarı TGRT Haber ekonomi editörü Kübra Çelebi'ye konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İşçi taleplerine kıyasla düşük kalan yeni asgari ücretin yankıları sürüyor. TÜRK-İŞ​'in 29 bin 583 liraya çıkarılmasını talep ettiği 2025 yılı asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak açıklandı. A'dan Z'ye her şeyi etkileyecek olan asgari ücretin ekonomideki faiz politikalarını da etkilemesi bekleniyor. Asgari ücretteki yüzde 30’luk artış, faiz indirimi beklentisini artırırken yarın açıklanacak faiz kararı heyecanla beklenmeye başlandı.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 30'LUK ZAM

Türkiye'de uzun süredir devam eden yüksek enflasyon​ sorununun dar gelirlileri ve asgari ücretle çalışanları "ekonomik olarak daha kırılgan" hale getirirken 2025 yılında asgari ücret, yüzde 30 artışla net 22.104 TL olarak açıklandı.

Kararın yankıları sürerken Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı 26 Aralık Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun dördüncü toplantısının erkene çekilmesi ve düşük zam oranı, piyasalarda faiz indirimi beklentisini güçlendirdi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİNİ ARTIRDI

Asgari ücretin 2025 yılı için belirlenen yüzde 30'luk artışı, Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararında indirim beklentisini artırdı. Piyasada genel beklenti politika faizinin 150 baz puan düşürüleceği yönünde gelişti.

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİNE Mİ GİDECEK?

Uzmanlar, Merkez Bankası'nın yarın faizleri düşürmesini beklerken Ekonomist Şirin Sarı TGRT Haber ekonomi editörü Kübra Çelebi'ye konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Açıklamaları şöyle;

"Yeni asgari ücretle beraber aslında biraz da Merkez Bankası'nın kararı ne olabilir onu tahmin etmeye çalıştık. Şimdi asgari ücrete gelen yüzde 30'luk zam neye istinaden geldi? Buna bakmamız lazım.

2025 yılına baktığımızda yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 21 seviyelerinde üst bant 26 altı seviyelerinde. Bir de tabii maaşlara refah payı da eklendiğinde bu seviye neredeyse yüzde 30'lara gelmiş oluyor. Merkez Bankası'nın da önüne geçmeyecek bir kararla beraber asgari ücret böyle verildi.

Tabi burada ana başlık enflasyon. Enflasyon geçtiğimiz yıl asgari ücrete yapılan zamla beraber bir de tabii mevduat faizlerinin yüksek olması hem reel kesimi durgunluğa sürükledi hem de artış sadece asgari ücret artışıyla kalmadı. Tüketici tabii ki mevduat faizlerinin de yüksek olmasıyla daha çok tasarrufa yönlendirildi. Ama bu süreç içerisinde yine enflasyonla da aslında ciddi anlamda mücadele ettik ve enflasyon düşmedi. Yani beklenilen kadar hızlı düşüş gerçekleştirilmedi.

YARIN MERKEZ BANKASI PAS GEÇEBİLİR

Burada bir ikilem var. Merkez Bankası yarınki toplantıyı pas geçebilir. Önümüzdeki ocak ayı zamlarını görerek, asgari ücretin yansımalarını görerek ve ocak ayı sonrasını hatta aralık ve ocak ayı enflasyonunu görerek faiz indirme yoluna da gidebilir.

O yüzden yarınki 150 baz puanlık faiz indirim beklentisi bir miktar ötelenebilir. Merkez Bankası bu noktada rahatlamış oldu. Merkez Bankası'nın faizleri indirmemesi noktasında tüketici kredilerinin maliyetlerinin hala yüksek olması, ticari kredilerinin maliyetlerinin yüksek olması da piyasayı etkileyen noktalardan bir tanesi.

Yine de enflasyon baskısını göz önünde bulundurarak Merkez Bankası yarını pas geçebilir ya da faiz indirim beklentisini, faiz indirimini ocak hatta şubata da taşıyabilir.

Piyasayı canlandırmak iş adamlarıyla görüşüldü, ticaret odalarıyla görüşüldü. Bir noktada faiz indirimi beklentisi evet arttı. Özellikle tüketici ve kredi maliyetlerini azalması açısından. 2024'te tüm bireysel ve ticari halkın, ticari tarafın uygulamış olduğu diyeti Merkez Bankası bence yol haritasını değiştirmeden en azından bir ay daha ya da iki ay daha uygulamaya devam edebilir. Yani enflasyonda o kalıcı düşüşü birkaç ay daha gördükten sonra faiz indirimine gidebilir.

Asgari ücret açısından da baktığımızda tüketicileri çok fazla cezbedecek, ekstra harcama yaratabilecek bir miktarda değil açıkçası. Hem işverenler hem tüketici, harcama noktasında enflasyona daha az etki edecek. Ama Merkez Bankası'nın bir an önce faiz indirimine gitmesi gerekiyor. Bunu muhtemelen bir iki aylık opsiyon kullanarak erteleme sürecine gidecek.

PİYASAYA İNDİRİM FİKRİ KASTİ AŞILANDI

Asgari ücretin faiz kararı sonrasında açıklanma durumu vardı. Ama bunu özellikle faiz kararı öncesinde almış olmaları piyasaya bu fikri aşılamaları diye öngörebiliriz. Yani Merkez Bankası faiz indirimi konusunda daha rahat öteleyebilsin diye asgari ücretin daha önce açıklandığını söyleyebiliriz. Orada aslında Merkez Bankası'nın üzerindeki yük bir miktar alınmış oldu."