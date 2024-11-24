Asgari ücret hakkında TEB Genel Müdürü Leblebici'den dikkat çeken yorum: Ekstra adımlar atılabilir!

24 Kasım 2024 08:28 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 09:10

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, asgari ücrette denge ihtiyacına dikkat çekerek, 2025 yılında enflasyonun ana gündem maddelerinden biri olacağını vurgulayarak, dikkat çeken "ekstra adım" çıkışında bulundu!

Asgari ücret zammı için iki yol ayrımı! 21 mi 44 mü? Tüm çalışanların kaderi bu soruda kitlendi

Asgari ücret zammı için iki yol ayrımı! 21 mi 44 mü? Tüm çalışanların kaderi bu soruda kitlendi

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) tarafından düzenlenen 3. Yatırım Zirvesi’nde önemli açıklamalarda bulundu. Bloomberg HT’ye konuşan Leblebici, enflasyon​, döviz kredileri ve asgari ücret​ konularında öne çıkan değerlendirmeler yaptı.

ASGARİ ÜCRET DENGESİ VE EKSTRA ADIMLAR

Leblebici, 2025 yılı için enflasyonun belirleyici olacağını ifade ederek, asgari ücrette denge sağlanmasının önemine işaret etti. “Asgari ücrette bir denge tutturmak gerekiyor. Anladığım kadarıyla önümüzdeki senenin ana konusu enflasyon olacak. Görünen, enflasyon hedef alınarak ekstra adımlar atılabilir” dedi.

DÖVİZ KREDİLERİNE YÖNELİK TREND

Döviz kredilerinde artan eğilime dikkat çeken Leblebici, yatırımları destekleyen bu trendin devam etmesinin normal olduğunu belirtti:

“Eğer yatırıma gidiyorsa ve yatırım ihtiyacı artıyorsa döviz kredileri trendinin devam etmesi doğal. Ancak bu konuda regülasyonlar dikkate alınıyor.”

MERKEZ BANKASI’NIN REHBERLİĞİ ÖNEMLİ

Merkez Bankası’nın veri setine dayalı para politikalarının önemine vurgu yapan Leblebici, şunları söyledi:

“Merkez Bankası’nın elindeki veri seti bizdekiyle asimetrik. Onların daha geniş bir veri seti var. Merkez Bankası’nın faiz politikalarına yönelik rehberliğinde bir değişim görüyoruz. Faiz indirim kararları tamamen onların veri setine göre şekilleniyor ve biz bu süreci takip ediyoruz.”

BANKACILIK SEKTÖRÜ VE SORUMLULUKLAR

Makro ihtiyati tedbirlerin bankacılık sektöründe baskı oluşturduğunu ifade eden Leblebici, bu sürecin enflasyonla bağlantılı olduğunu belirtti: “Enflasyonun düşüş trendine girdiği bir dönemde herkesin üstlenmesi gereken sorumluluklar var. Bankacılık sektörü olarak üzerimize düşeni yerine getiriyoruz. Gevşeme süreci ise enflasyona bağlı olarak gelişecektir.”

Leblebici’nin bu açıklamaları, 2025 yılına dair ekonomik beklentiler ve politikalara dair önemli ipuçları verdi.