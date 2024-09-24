Asgari ücret için 7 formül masaya yatırıldı! Her şartta 20 bin lirayı geçiyor

24 Eylül 2024 10:44 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 10:45

Asgari ücret tahminleri havada uçuşurken, yetkili kurumlar tarafından masaya konulan 7 formül netleşti. Tüm ihtimaller 20 bin lira üzerine işaret ediyor. İşte ihtimaller...

Asgari ücret ne olacak? Asgari ücrete gelecek zam oranının tüm sektörler için belirleyici olması nedeniyle bu soru, gündemin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor. Temmuz ayında ara zam alamayan milyonlarca vatandaş, gözünü ocak ayında yapılacak asgari ücret zammına çevirmiş durumda. Hal böyleyken başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere yetkili kurumlar birçok formülü masaya yatırıyor. İşte ince hesapların yapıldığı o 7 formül:

BİRİNCİ FORMÜL

"tgrthaber.com" tarafından derlenen habere göre, Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre, enflasyon yıl sonu artış tahmini 2024 yıl sonu için yüzde 43.14. Bu oran 2025 yıl sonu için yüzde 27.49, 2026 yıl sonu için ise yüzde 18,38 seviyesinde. Buradan yola çıkarak 6 aylık enflasyon beklentisine göre hesaplanan net asgari ücret 24.336,84 olarak gerçekleşti.

İKİNCİ FORMÜL

Geçe hafta açıklanan Orta Vadeli Program'a (OVP) göre yıl sonu enflasyon beklentileri 2024 yıl sonu için yüzde 41,5 olarak duyuruldu, 2025 yıl sonu için yüzde 17,5, 2026 yıl sonu için yüzde 9,7 olarak belirtilen ornanlara göre yapılan hesaplamalada net asgari ücret 24 bin lira 58 kuruş oldu.

ÜÇÜNCÜ FORMÜL

Anadolu Ajansı geçtiğimiz günlerde enflasyon beklenti anketi düzenledi. Bu ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 42.64 oldu. Anketten çıkan 6 aylık enflasyon beklentisine göre asgari ücret 24.251,83 olarak hesaplandı.

DÖRDÜNCÜ FORMÜL

Bunun yanında beklenti anketleri ve OVP hesaplamalarına göre ortalama da çıkarıldı. AA Finans'ın yıl sonu anketi, Merkez Bankası Anketi ve Orta Vadeli Program tahminine göre enflasyon beklentisi ortalaması yüzde 42,42 oldu. Buna göre hesaplandığında asgari ücret tahmini 24 bin 214 TL 42 kuruş oldu.

BEŞİNCİ FORMÜL

Fransız haber ajansı Reuters'ın Türkiye Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 42,95 olarak gerçekleşti. Bu beklentiye göre net asgari ücret 24 bin 304 TL 54 kuruş olarak hesaplandı.

ALTINCI FORMÜL

Finansal kurumlar birliği anketindeki 6 aylık enflasyon beklentisine göre hesaplanan net asgari ücret tahmini 25.399,47 olarak gerçekleşti.

YEDİNCİ FORMÜL

Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılacağı iddiaları da gündemde. Bu iddia gerçeğe dönüşürse net asgari ücret 25.503,18 olacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Geçtiğimiz ocak ayı öncesinde asgari ücret 17 bin 2 lira olarak açıklanmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu ücretin içinde devlevtin 700 lirası asgari ücret desteğinin de bulunduğunu bildirmişti.