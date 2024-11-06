Asgari ücret için CHP'den öneri geldi! Olması gereken en düşük rakamı açıkladı

06 Kasım 2024 19:27 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 19:29

Milyonlarca emeklinin beklediği asgari ücret zam oranı hakkında muhalefetten açıklama geldi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, asgari ücret için olması gereken en düşük rakamı açıklarken 'Nasıl geçinecek bu insanlar' diye sordu.

Asgari ücret​ 2025​ için zam​ senaryoları milyonların dilindeyken tahminler de yapılmaya başlandı. Milyonlarca çalışanın gözü, Aralık​ ayında bir araya gelecek olan Asgari Ücret​ Tespit Komisyonu'na çevrilirken CHP​ Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır​'dan teklif geldi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında TBMM'de bütçe görüşmelerinin başladığını ve bu süreçte kurumların harcamalarına ilişkin raporların daha net görünür hale geldiğini ifade etti. Cumhurbaşkanlığı'nın 2023 yılı kesin hesabına yönelik eleştirilerde bulunan Başarır, yıl sonunda 4,5 milyar liraya ulaşan motorlu hava taşıtları harcaması kalemiyle ilgili ayrıntıların kamuoyuna açıklanmasını talep etti.

ASGARİ ÜCRET​ İÇİN RAKAM VERDİ?

Başarır enflasyonun düşmesinin imkansız olduğunu söyleyerek, "Bununla ilgili veri yok ama bir veri var; 2025​ yılında MTV'ye, ehliyete, pasaporta, yurt dışından getirilen telefonlara yüzde 44 civarında zam​ geliyor. Ülkede emekliye umut yok, asgari ücrete ilişkin hiç iyi veriler yok ama zam oranları belli. 17 bin lira olan asgari ücret, bu enflasyon hesabında 10 bin liraya düşmüş şimdi yüzde 20-25 civarında bir zam yapmayı düşünüyorsunuz. Nasıl geçinecek bu insanlar? Asgari ücret en az 30 bin lira olmalı" diye konuştu.

MB BAŞKANI NE DEMİŞTİ?

Zam oranı için Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın ABD'de yatırımcılarla yaptığı konuşmada zam oranının yüzde 25'lerde kalması gerektiğini ifade ettiği öne sürülmüştü.