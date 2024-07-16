Asgari ücret için dikkat çeken çağrı! "2-3 katına çıkarılması gerekiyor"

16 Temmuz 2024 08:26 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 08:54

Özel sektöre ara zam sürprizi! Asgari ücrette ara zam bazıları için hayal olmadı

Özel sektöre ara zam sürprizi! Asgari ücrette ara zam bazıları için hayal olmadı

Mustafa Destici'den asgari ücret ve emekli maaşı teklifi! "21 bin 205 TL olmalı"

Mustafa Destici'den asgari ücret ve emekli maaşı teklifi! "21 bin 205 TL olmalı"

Asgari ücret konusunda Türkiye'deki tartışmalar, enflasyonun da her geçen gün artmasıyla önü alınamaz bir durumu geldi. 17 bin 2 lira olarak belirlenen ve açlık sınırının da altında kalan asgari ücretin artırılmasına yönelik büyük bir beklenti var.

Diğer yandan Türkiye’nin imzalamadığı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmesinde asgari ücret belirlenirken farklı bir metot uygulanıyor. ILO asgari ücret tespitinde işçinin değil çekirdek ailenin ihtiyaçlarını dikkate alıyor.

ASGARİ ÜCRET TAVSİYESİ SUNMAYA HAZIR

Konuya ilişkin görüş bildire ILO Türkiye Direktörü Yasser Ahmed Hassan, Türkiye'nin örgütleriyle sözleşme imzalamamasına rağmen güçlü bir talep gelmesi halinde asgari ücret için tavsiyede bulunabileceklerini söyledi.

Asgari ücret belirlenirken, "yaşam maliyetine uygun mu, işletmelerin sürdürülebilirliği için kabul edilebilir mi" gibi değerlendirmelerin yapıldığını belirten Hassan, “İşletme ve hane halkı anketleri ile enflasyon verileri önemli. Ancak bu hesaplamaların ‘doğru verilere’ dayanılarak yapılması gerekir” ifadelerini kullandı.

2-3 KATINA ÇIKARILMASI GEREKLİ!

Türkiye'nin ILO'nun kriterlerine göre asgari ücret belirlemesi durumunda 17 bin 2 liralık asgari ücretin 2-3 katına çıkarılması gerekiyor. Ancak bu günümüz şartları ve enflasyon oranı da dikkate alındığında çok mümkün gözükmüyor.