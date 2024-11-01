Asgari ücret için dikkat çeken oran! Zam yüzdesi için ATO rakam verdi

01 Kasım 2024 18:18 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 18:28

Milyonlarca emeklinin beklediği asgari ücret zam oranı hakkında Ankara Ticaret Odası'ndan dikkat çeken açıklama geldi. Zam oranı için Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın ABD'de sarf ettiği rakamları öne süren ATO, enflasyonla mücadele için bu oranların daha doğru olacağı ifade edildi.

Asgari ücret​ 2025​ için zam​ senaryoları milyonların dilindeyken tahminler de yapılmaya başlandı. Milyonlarca çalışanın gözü, Aralık​ ayında bir araya gelecek olan Asgari Ücret​ Tespit Komisyonu'na çevrilirken Ankara Ticaret Odası da Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın ABD'li yatımcılarla bir araya geldiği ve sarf ettiği oranın doğru olacağı ifade edildi.

ASGARİ ÜCRET​ ZAM​ ORANI BELLİ OLDU MU?

Bloomberg'in haberine göre, Karahan'ın 2025​ yılı para politikasını belirlerken, asgari ücrette yapılacak olası artışın boyutunu da göz önünde bulunduracaklarını ifade ettiği aktarıldı.

ATO ZAM ORANI İÇİN NE DİYOR?

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, asgari ücretle ilgili yapılacak yeni görüşmeler öncesinde açıklamalarda bulundu.

ATO'nun ekim ayı olağan meclis toplantısında konuşan Baran, "Asgari ücrete yüksek oranda zam yapılmasını biz de destekleriz ancak geçmişte gördük ki asgari ücrete yapılan zam tüm ürün ve hizmetlerin fiyatlarına yansıyor. Bu durum da enflasyonla mücadeleyi zorlaştırıyor" dedi.

ASGARİ ÜCRET İÇİN ORANI VERDİ!

Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte asgari ücretin yeniden gündeme geldiğini belirten Baran, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın ABD’de yatırımcılarla yaptığı toplantıda, asgari ücrette %25 civarında bir artışın 2025 yılı enflasyon hedefleri ile uyumlu olabileceğine dair açıklamalarını hatırlattı.

Baran, kendilerinin de asgari ücret artışının bu seviyelerde tutulması gerektiğine inandıklarını vurguladı.