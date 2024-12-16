Asgari ücret için ikinci randevu! Toplantı öncesi son rakamlar ortaya çıktı

16 Aralık 2024 07:51 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 07:54

Milyonlarca maaşlı çalışan ve ailesini yakından ilgilendiren asgari ücret pazarlığında ikinci toplantı bugün yapılacak. Kritik zirve öncesiz tarafların masada konuştukları son zam oranı ve rakamlar ortaya çıktı. İşte detaylar

Asgari ücret 2025 belli oldu mu? Asgari ücret ikinci toplantısının ne zaman yapılacağı araştırılıyor

Asgari ücret 2025 belli oldu mu? Asgari ücret ikinci toplantısının ne zaman yapılacağı araştırılıyor

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2025 asgari ücret tutarının belirlenmesi için işçi​, işveren​ ve hükümet​ temsilcileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bugün ikinci kez bir araya geliyor. Milyonlarca çalışan ve ailelerini yakından ilgilendiren toplantı öncesi tarafların konuştukları son rakamlar ve düşünülen ve beklenen zam oranları kulislerden sızdı.

AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI DETAYI

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, ikinci toplantıya herhangi bir rakam teklifiyle gitmeyeceklerini, rakamı hükümet veya işveren kanadından beklediklerini belirtmişti. Toplantıda, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri hükümet tarafından masaya getirilirken, işçi tarafının ise açlık ve yoksulluk sınırları üzerinden pazarlık yapması bekleniyor.

İŞÇİ TARAFI REFAH PAYI İSTİYOR

TÜİK’e göre, kasım ayı itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 47,09 olarak kaydedildi. TÜRK-İŞ​'in aynı döneme ilişkin araştırmasına göre, 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcama tutarı (açlık sınırı) 20 bin 562 TL, yoksulluk sınırı ise 66 bin 976 TL olarak belirlendi. Bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti ise 26 bin 712 TL olarak hesaplandı. İşçi tarafı, enflasyon oranının üzerine "refah payı" eklenmesini talep ederken, işveren kanadı, her işçi için sağlanan 700 liralık devlet desteğinin artırılarak devam etmesini istiyor.

HEDEF ENFLASYON MU, YIL SONU ENFLASYONU MU KISTAS ALINACAK? Türkiye gazetesinin haberine göre, şu an net 17 bin 2 TL olan asgari ücretin ne kadar artacağına dair farklı senaryolar konuşuluyor. Hükümet, yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 44, 2025 hedef enflasyonunu ise yüzde 21 olarak açıklamıştı.

ORANLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET HESAPLAMASI

Asgari ücret, 2024 yılı enflasyon hedefi olan yüzde 44 oranında artırılırsa, yeni ücretin 24 bin 482 TL'ye yükselmesi gündeme gelecek.

Ancak, 2025 yılı için öngörülen yüzde 21'lik enflasyon hedefi baz alınırsa, asgari ücretin 20 bin 572 TL civarında olması bekleniyor.

Görüşmelerde tarafların bu oranlar üzerinden pazarlık yapacağı ve hükümetin son teklifiyle nihai kararın verilmesi bekleniyor.