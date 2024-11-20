Asgari ücret için işçi temsilcilerinden dikkat çeken çıkış!

20 Kasım 2024 19:29 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 20:28

2025 yılı asgari ücreti için görüşmelerin başlamasına günler kaldı. Asgari ücrete yapılacak zam oranları için sayılar havada uçuşurken işçi temsilcileri konfederasyonlar TBMM'ye giderek hak taleplerini dile getirdi. Özellikle ekonomik sıkıntıya dikkat çeken taraflar adil bir düzenleme istiyor.

TÜRK-İŞ​, DİSK​ ve HAK-İŞ​ konfederasyonları genel başkanları işçilerin asgari ücret​ konusunda beklentilerini dile getirmek ve çalışan haklarına dair sorunları TBMM gündemine taşıdı. Komisyon başkanlarıyla görüşen temsilciler adil bir gelir yükselmesini vurguladı.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret belirlenirken temel olması gerekenin, “Bir işçinin ailesiyle birlikte insanca yaşayabileceği, insanlık onuruna uygun bir düzey” olduğunu vurguladı. Atalay, ekonomik sıkıntıların arttığını belirterek, işçilerin geçinmekte zorlandığını dile getirdi. Atalay, "Bir rakam açıklamak yerine tespit yapılırken temel alınması gereken ilke; bir işçinin ailesiyle günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir düzeyde asgari ücret tespit edilmeli." dedi

ALIM GÜCÜ ARTIRILMALI

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da gelir dağılımındaki adaletsizliği eleştirdi. Çerkezoğlu, Türkiye’nin bir “asgari ücret ülkesi” haline geldiğini söyledi. Çerkezoğlu, “Sendikalaşmanın önündeki engeller kaldırılmalı, ücretlerin alım gücü artırılmalı” dedi. Ayrıca emeklilik sisteminin kapsamlı şekilde revize edilmesi gerektiğini ifade etti.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, vergi sisteminin adaletsiz olduğunu ve çalışanların üzerindeki yükün hafifletilmesi gerektiğini belirtti. Arslan, prim sisteminin adil bir şekilde düzenlenmesini talep ederek, 2025’te emekliliği hak edecekler için mağduriyet yaşanabileceğini vurguladı.

Görüşmeye katılan AK Parti Milletvekili Vedat Bilgin ise ekonomide istikrar ve enflasyonla mücadele kapsamında sosyal paydaşların taleplerine önem verdiklerini ifade etti.