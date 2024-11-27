Asgari ücret için kritik hamle: Bakan Işıkhan sendikaları topluyor! Asgari ücret zammı için yol haritası belirlenecek!

27 Kasım 2024 09:37 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 11:02

Asgari ücret zammı için ger sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları öncesinde, dört büyük sendikanın katılımıyla Üçlü Dayanışma Kurulu’nu bugün Çalışma Bakanlığı’nda bir araya getirecek. Toplantıda, 2025 yılı için asgari ücretin belirlenmesine yönelik yol haritasının çizilmesi bekleniyor. Peki, yeni asgari ücret ne kadar olacak ve ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Asgari ücret​ zammı için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan​, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, sürecin geçen yıl olduğu gibi titizlikle yürütüleceğini vurgulayarak, görüşmelerin Aralık ayının ilk veya ikinci haftasında başlayacağını duyurdu. Komisyonun ilk toplantısının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılacağı açıklandı.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR

Yaklaşık 7 milyon çalışanın maaşını doğrudan, diğer ücretli kesimlerin ise dolaylı olarak gelirlerini etkileyen 2025 yılı asgari ücret zammı​ için süreç resmen başlıyor. Komisyon, Aralık ayı boyunca 3 uzlaşma ve 1 karar toplantısı olmak üzere toplam 4 oturum gerçekleştirecek. İşçi kesimini TÜRK-İŞ​, işveren tarafını ise TİSK temsil ederken, hükümet hakem rolünü üstlenecek. Bu yıl komisyon üyeleri arasında ilk kez asgari ücretli bir gazeteci de yer alacak.

ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

Görüşmeler öncesinde işçi ve işveren kesiminden farklı beklentiler öne çıkıyor. İşveren tarafı zammın yüzde 25-30 bandında olması gerektiğini ifade ederken, işçi temsilcileri asgari ücretin 25.000 TL’nin altına düşmemesi gerektiğini savunuyor. Enflasyon rakamları ve ekonomik göstergeler doğrultusunda net oran belirlenecek. Yeni ücretin 25-27 Aralık tarihlerinde açıklanması, Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.

ÜÇLÜ DAYANIŞMA KURULU TOPLANIYOR

Asgari ücret zammına ilişkin kritik toplantılar öncesinde bugün Üçlü Dayanışma Kurulu da toplanacak. Çalışma Hayatında Yargı Süreçleri gündemiyle bir araya gelecek olan kurul, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK ve TİSK temsilcilerinden oluşuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın başkanlık edeceği toplantıda, 2025 yılına dair sosyal diyalog süreçleri ve yol haritası da masaya yatırılacak.

ASGARİ ÜCRET BEKLENTİLERİ

Tüm gözler Aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmelerinde. İşçi ve işveren temsilcilerinin talepleri arasındaki farklar, bu yılki sürecin daha zorlu geçeceğini gösteriyor. Psikolojik sınır olarak ifade edilen 25.000 TL’nin altında bir ücret, işçi kesiminde memnuniyetsizlik oluşturabilirken, işverenler daha düşük bir zam oranında ısrarcı olacak gibi görünüyor. Bu çerçevede hükümetin arabuluculuk rolü kritik bir önem taşıyor.

ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

Asgari ücrete ilişkin olası senaryolara göre ise ücretler şöyle;