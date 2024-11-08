Asgari ücret için kritik zam oranı: Enflasyon tahminiyle yeni rakam masada!

08 Kasım 2024 15:08 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 15:10

Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın enflasyon hedeflerini yükselttiklerini açıklamasının ardından milyonlarca çalışan, yıl sonu enflasyon oranına göre yapılacak artışı merak ediyor. Ekonomist Muhammet Bayram, asgari ücret zammına dair beklentilerini paylaştı.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2024 yılı enflasyon raporunda enflasyon hedeflerini yukarı yönlü revize ettiklerini açıkladı. 2024 yılı sonu enflasyon hedefi, yüzde 38'lik tahminden yüzde 44'e çıkarıldı. Bu gelişme, asgari ücrete yapılacak zam beklentilerini de gündeme getirdi. Milyonlarca çalışan, özellikle yıl içinde herhangi bir artış almadıkları için, yıl sonu enflasyon oranı doğrultusunda yapılacak zam oranını merakla bekliyor.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Haber7'ye konuşan Ekonomist Muhammet Bayram, enflasyon hedefindeki revizyonun, asgari ücretteki artış beklentilerini de şekillendirdiğini ifade etti. Bayram, 2023 yılında asgari ücretlilere yapılan yüzde 12’lik refah payı artışının, enflasyonla mücadele kapsamında alınan bir avans olduğunu belirtti. Yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 44'e çıkmasıyla birlikte, asgari ücretin yüzde 32 oranında bir artışla yeniden belirleneceği öngörülüyor. Bayram, reel sektörün beklentisinin ise yüzde 25 civarında olduğunu söyledi, ancak nihai kararın Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından Aralık ayında verileceğini vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da asgari ücretin belirlenmesinde hükümetin tek başına karar almadığını, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında çalışmalarına başlayacağını ifade etmişti. Bakan Işıkhan, komisyonun, işçi ve işveren paydaşlarının ortak görüşüyle, enflasyon hedeflerini dikkate alarak bir ücret seviyesinde anlaşmayı hedeflediklerini belirtti.

ENFLASYON TAHMİNLERİNE GÖRE YENİ ASGARİ ÜCRET

Asgari ücrette yapılacak zammın ne kadar olacağı ise ekonomistlerin görüşlerinde farklılık gösteriyor. Bazı ekonomistler, zam oranının yüzde 30'un üzerinde olabileceğini savunurken, özel sektörde zam oranının yüzde 20 civarında olacağı tahmin ediliyor. Enflasyon hedeflerine göre, 2024 sonunda asgari ücretin yeni seviyeleri şu şekilde şekillenebilir:

Merkez Bankası’nın yüzde 44'lük enflasyon hedefiyle asgari ücret 24 bin 483 TL'ye çıkabilir.

Yüzde 30'luk bir artış ile asgari ücret 22 bin 102 TL'ye yükselirken, yüzde 40'lık bir artış 23 bin 802 TL’yi bulabilir.

Piyasa beklentileri doğrultusunda, yüzde 45'lik bir zam, asgari ücreti 24 bin 650 TL seviyesine getirebilir.

Bakan Işıkhan, bu süreçte vatandaşın yaşam standardını iyileştirmek ve ekonominin genel istikrarını bozmayacak şekilde, ortak bir asgari ücret düzeyinin belirlenmesi gerektiğini vurguladı.