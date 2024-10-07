Asgari ücret için rakam verdi! Özgür Özel'den hükümete çağrı

07 Ekim 2024 10:11 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 10:12

CHP lideri Özgür Özel, 2025 yılı yeni asgari ücret için rakam verdi. Hükümeti yapılmayan ara zam üzerinden eleştiren CHP lideri, mevcut asgari ücret için de 'sefalet ücreti' dedi.

2024 yılı için net asgari ücret 17.002 TL olarak belirlenmişti. Asgari ücrete ara zam yapılmamasıyla birlikte alınan ücretler enflasyon karşısında eridi. Yeni asgari ücretin belirleneceği aralık ayı yaklaşırken muhalefet kanadından peş peşe asgari ücret açıklamaları da gelmeye devam ediyor. 2025 yılı için asgari ücret zammı CHP lideri Özgür Özel'in de ana gündeminde yer alıyor.

"17 BİN TL'LİK ASGARİ ÜCRET SEFALET ÜCRETİDİR"

Hatay Dörtyol'da Yolbulan Metal Fabrikası'nda grevdeki işçileri ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, maaş beklentileri karşılanmayan işçilere seslendi. Türkiye'de verilen 17 bin TL'lik asgari ücreti 'sefalet ücreti' olarak nitelendiren Özel, "Geçen yıl 'Bu ücrete dört kez zam yapacağız' diyenler, iktidara geldiklerinde ikinci zammı bile yapmadan 17 bin lirada bıraktılar" dedi.

"ASGARİ ÜCRET HAK ETTİĞİ ZAMMI ALSAYDI..."

Asgari ücrete ilişkin açıklamalarının devamında işçilere seslenen Özel, "Eğer hakkınızı alsaydınız ve bu sözleşme imzalandığı gün size verilen maaş, asgari ücret hak ettiği zammı alsaydı, 25 bin lira olurdu. O zaman greve çıkmadan 30 bin liranın üzerinde bir taban maaşı almış olurdunuz" diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET İÇİN RAKAM VERDİ!

2025 yılı asgari ücreti içi rakam veren CHP lideri şu ifadeleri kullandı:

"Sizin hakkınızı yiyen yerel patron bu şirketin sahibi Yolbulan ise, esas hakkınızı yiyen ülkeyi yönetenlerdir; 17 bin lirayı 25 bin liraya çıkarmayanlar, hayat pahalılığına ve enflasyona göre asgari ücreti artırmayanlardır. Yolbulan işçileri ve Türkiye işçi sınıfı mücadelesinde yanınızdayız"