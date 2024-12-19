Asgari ücret için üçüncü toplantı! Teklifler masaya geliyor

19 Aralık 2024 07:08 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 07:12

2025 asgari ücret tayinine ilişkin kritik üçüncü toplantı bugün gerçekleştirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, Bakanlığın ev sahipliğinde yapılacak toplantıda işçi ve işveren taraflarının tekliflerini sunması bekleniyor. İşte detaylar...

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Asgari Ücret​ Tespit Komisyonu bugün üçüncü kez bir araya geliyor. 7 milyon çalışanı doğrudan ve toplumun geri kalanını dolaylı olarak ilgilendiren kritik 2025 asgari ücret belirleme toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan​ başkanlık edecek.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SAAT KAÇTA NEREDE?

İlk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta yapar komisyon bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde saat 11.30'da başlayacak. Toplantıya işveren tarafından Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve işçi tarafından en fazla üyeye sahip konfederasyon olarak TÜRK-İŞ​ temsilcileri katılacak.

IŞIKHAN TEKLİFLERİ İSTEMİŞTİ

Bakan Işıkhan, dün yaptığı açıklamada üçüncü toplantıya kendisinin başkanlık edeceğini vurgulayarak, "İşçi ve işveren kesimlerimizden artık bir teklif bekliyoruz. Bu teklifi aldıktan sonra başkanlarla yeniden görüşeceğiz ve önümüzdeki hafta içinde süreci neticelendirmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Dördüncü toplantının yapılıp yapılmayacağına dair soruya ise, "Üçüncü toplantımızı yapalım, ondan sonraki duruma bakarız. Ancak ücret tekliflerinin komisyonumuza gelmesini bekliyoruz" cevabını vermişti.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Türkiye'de Ocak 2024'ten bu yana geçerli asgari ücret, bir işçi için brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler sonrası net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak ödeniyor.

Asgari ücretin işverene maliyeti ise toplam 23 bin 502 lira 94 kuruş.

Bu maliyetin 20 bin 2 lira 50 kuruşluk bölümünü brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunuise işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

TÜM ÇALIŞANLARI VE EMEKLİLERİ DE İLGİLENDİRİYOR

Belirlenecek 2025 asgari ücret, işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, genel sağlık sigortası (GSS) primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri ve asgari ücretlilerin rapor ücretleri gibi birçok ödeme kalemini de doğrudan etkiliyor.