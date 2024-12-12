Asgari ücret ile emekli maaşı için çarpıcı karşılaştırma! 2024'te dengeler değişti! Yeni yılda fark kapanır mı?

12 Aralık 2024 15:10 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 17:11

Yeni asgari ücret için sayılı günler kaldı. Asgari ücret maratonu 10 Aralık'ta başladı. Asgari Ücret Zam görüşmelerinin İlk toplantısı sonrasında tek tek açıklama geldi. İlk toplantı sonrası yapılan açıklamaların ardından ikinci asgari ücret toplantı tarihi 16 Aralık oldu. Enflasyona göre belirlenecek 2025 asgari ücret için nefesler tutuldu. Ancak enflasyon sadece asgari ücreti değil emekli ve memurların ocak ayı artışlarını da belirleyecek. 6 aylık oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammında etkili olacak. Asgari ücret ve emekli artışlarının son beş yıllık oranlarına bakıldığında ortaya çarpıcı analizler çıkıyor.

Milyonlar Türkiye​'nin yeni asgari ücretini merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları başladı. Komisyondan çıkacak zam​ kararı milyonların kaderini belirleyecek. Asgari ücret​ zammında sadece çalışanlar değil emekliler ve memurlar​ da etkilenecek. Ödenek ve borçlanmaların yanı sıra engelli aylığı, 65 yaş aylığı, evde bakım parası gibi sosyal ödemeler de değişecek. Asgari ücrete yapılacak zam oranı emekli ve memur zammı için de önemli bir referans olacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLACAK

2025 yılında geçerli olacak asgari ücret zammı ile ilgili nihai karar için nefesler tutuldu. İlk toplantıda rakam telaffuz edilmese de yeni asgari ücretle ilgili masada ağırlık kazanan oranlar mevcut. İkinci ve üçüncü toplantılarla birlikte masaya gelecek teklifler üzerinden pazarlık yapılacak.

YENİ ASGARİ ÜCRET KAÇ OLACAK?

Olası zam oranları da farklı senaryolar üzerinden hesaplanıyor. Buna göre,

Yüzde 20 zam yapılması durumunda asgari ücret 20 bin 402 lira olacak.

Yüzde 25 zam ile asgari ücret 21 bin 252 lira seviyelerine yükselecek.

Yüzde 30’luk bir artışla, 2025’te asgari ücret 22 bin 102 liraya ulaşacak.

Yüzde 35’lik bir artışla, ücret 22 bin 502 lira seviyesinde olacak.

Yüzde 40’lık bir artışla asgari ücret 23 bin 802 liraya kadar çıkacak.

ÖDENEK VE BORÇLANMALAR ASGARİ ÜCRETLE ARTACAK

Asgari ücret zammı tüm ödemeleri değiştirecek. Asgari ücret zammının netleşmesi için borçlanma yapacaklar için prim maliyetleri artacak. Buna göre özellikle borçlanma rakamları da artacak.

Asgari ücretle beraber bu ödemelerde değişim olacak;

Tüm maaşlar

Vergi dışı kazanç tutarı

Tazminatlar

En düşük rapor parası

Annenin iş görmezlik ödeneği

Yarı zamanlı anneye ödenek

Stajyer ücreti

İşsizlik maaşı hesabı

BES devlet katkısı limiti

Doğum borçlanması

Askerlik, yurtdışı borçlanması

İsteğe bağlı sigorta primi

GSS primleri

Bağ-Kur ve SSK primleri.

ASGARİ ÜCRET EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI ZAMMI

Asgari ücret artış oranı emekli ve memur maaş zammı için de büyük ipucu olacak. Asgari ücret sadece çalışanları değil, işsizinden esnafına, emeklisinden memuruna kadar herkesi ilgilendiriyor. Asgari ücret, emekli ve memur artış oranı belirlenirken en önemli kriter yine enflasyon olacak.

Şu 5 aylık enflasyon yüzde 14.57 oldu. Bunun üzerine aralık ayı enflasyonu gelecek ve 6 aylık oran ortaya çıkacak. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ve memur maaşları buna göre artacak. 6 aylık oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına zam olarak yüzde 15-17 arasında bir rakam ile yansıyacağı tahmin ediliyor. Memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile birlikte yüzde 12-14 arasında bir oran tahmin edildi.

ZAM EŞİTLEME VE REFAH PAYI GELECEK Mİ?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık enflasyon artışı yüzde 14,57 olarak gerçekleşti. Bu oranın yıl sonunda yüzde 16’yı geçmesi bekleniyor. Memurlar ve memur emeklileri için ise 5 aylık artış oranı yüzde 10,40 oldu. Bu oran yıl sonunda yüzde 12’yi geçebilir. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 37, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 49 olmuştu. Bu kez SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı yüzde 16’ya çıkarılarak memur ve memur emeklileriyle eşitlenebilir.

Burada ise asgari ücret artışı önemli olacak.

ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ ZAMMINDA 2024'TE DENGELER DEĞİŞTİ

Ekonomi yazarı Faruk Erdem'in analizine göre, emekliler ve memurlar 6 ayda bir artış alsa da asgari ücrete yapılacak zamların birbirine yakın olduğunu ifade etti.

Asgari ücrete yüzde 35-40 bandında bir zam bekleniyor. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık artışın üzerine çıkıyor.

Emeklilerin ve memurlar temmuzda da ikinci bir zam alıyor.

ARA ZAMLARLA 2024 YILINDA DENGELER DEĞİŞTİ

Asgari ücret ve emekli artışları son beş yılda birbirine yakın seyretti. Yıllık artışlar karşılaştırıldığında asgari ücret artışlarının 5 puan kadar yüksek kaldığı analiz edildi.

2022 ve 2023 yıllarında asgari ücrete ara zam yapılması ile fark yükseldi. 2024 yılında ise tam tersi oldu. Bu yıldan itibaren emekli artışları asgari ücretin üzerinde gerçekleşiyor.

OCAK AYINDA NE OLACAK?

Bu yılki asgari ücret artışı önemli olacak. Asgari ücret zammının ardından 3 Ocak'ta açıklanacak 2024 yılı enflasyonu sonrasında memur ve emeklinin kaderi çizilecek.