Asgari ücret makası 2 bin 232 TL! Açlık sınırı arttı: Enflasyon gıdada yeniden yükselişe geçti

30 Temmuz 2024 11:17 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 11:28

Petrol 2 ayın dibini gördü! Akaryakıt fiyatları için tablo belli oldu: Çin ve FED petrolün yönünü belirleyecek

Petrol 2 ayın dibini gördü! Akaryakıt fiyatları için tablo belli oldu: Çin ve FED petrolün yönünü belirleyecek

Enflasyon rakamlarındaki düşüşün gıda fiyatlarına yansımaması vatandaşın gündemindeki sıcaklığını koruyor. Türk-İş tarafından açıklanan temmuz ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasında gıda enflasyonunun temmuz ayından yeniden ivme kazandığı görüldü. Dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti ortaya çıkarken açlık ve yoksulluk sınırı da belli oldu.

AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI BELLİ OLDU

Türk-İş Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarını hesapladı. Buna göre açlık sınırına denk gelen tutar 19 bin 234 lira olarak açıklandı. Açlık sınırı ise 18 bin 979 TL oldu.

MAKAS 2 BİN 232 TL

Böylelikle Ocak 2024'ten beri 17 bin 2 TL olarak uygulanan asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki makas 2 bin 232 TL'ye çıkmış oldu.

YOKSULLUK SINIRI ARTTI

Haziran’da yoksulluk sınırı 61 bin 820 TL olarak ifade edildi. Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarını ifade eden yoksulluk sınırı ise temmuzda 62 bin 652 TL oldu.

GIDA ENFLASYONU YENİDEN ARTTI

Türk-İş verilerine göre gıda enflasyonu ise aylık %1,35 oldu. On iki aylık ortalama göz önüne alındığında %64,99, yıllık ise ortalama %81,16 artış kaydetti. Böylelikle haziranda %0,05 artış ile durma noktasına gelen gıda enflasyonunun yeniden ivme kazandığı görüldü.