Asgari ücret, memur ve emekli 2025 zam oranı! Özgür Erdursun hesapladı: Seyyanen zam detayı dikkat çekti

14 Ekim 2024 09:14 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 09:22

Asgari ücret, memur ve emekli zam oranları 2025 yılının son aylarında gündemi en çok meşgul eden konulardan oldu. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasına sadece 3 veri kaldı. Asgari ücret için rakamlar kulislerde konuşulmaya başlandı. Memur ve emekli zam oranları ise uzmanların tahminleri ile netleşmeye başladı. 3 Ocak günü milyonların alacağı maaş zam oranı belli olacak. Uzman isim asgari ücret, memur ve emekli zam oranları için tahminini paylaştı. İşte tüm detaylar…

Yeni enflasyon tahmini sonrası asgari ücret için ilk hesap! Asgari ücret 2025 zammı için rakam belli oldu

Yeni enflasyon tahmini sonrası asgari ücret için ilk hesap! Asgari ücret 2025 zammı için rakam belli oldu

Asgari ücret​, memur​ ve emekli​ zam oranları​ ekonomi gündeminin üst sıralarında yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan asgari ücret açıklamasında "En son kararı asgari ücret tespit komisyonu belirledikten sonra maksimum faydayı elde edecek noktada asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Memur ve emekli zam oranları için hesaplamalar ve tahminler tek tek sıralanıyor. İşte asgari ücret, memur ve emekli zam oranları…

ALTI AYLIK ENFLASYON​ FARKI BEKLENİYOR

Milyonlarca insanın alacağı zam oranları her yıl enflasyon farkına göre belirleniyor. 2024 yılının ilk altı ayında maaşlara yansıtılacak enflasyon farkı oranı yüzde 24,73 oldu. Memur ve emekli zamları ise toplu sözleşme ile belirlenen artışın üzerinde çıkan enflasyon farkı verilerek hesaplanıyor. Bu yılın ilk altı aylık kısmında memur ve memur emeklilerine yüzde 19,3 oranında enflasyon farkı verildi.

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Temmuz ayında enflasyon rakamı yüzde 3,13 ağustos ayında 2,47 ve eylül ayında yüzde 2,59 olarak açıklandı. Böylelikle toplam enflasyon yüzde 8,52 oldu. Merkez Bankası’nın yıl sonu için açıkladığı enflasyon tahmin aralığı ise yüzde 41,5-yüzde 45 arasında.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun’un Dünya Gazetesi’ndeki köşesinde yer verdiği bilgilere göre, 2024 yılı ikinci altı aylık enflasyon farklarının da memurlarda %10-%11 arası, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise ortalama %15-%16 arasında çıkacağını tahmin ediyoruz. Bu durumda da memurlara %10-11, memur emeklilerine %10-11, SSK, Bağ-Kur ve Banka Sandığı emeklilerine de %15-16 oranında enflasyon farkı (halk dilinde zam) yapılacağını söyleyebiliriz.

SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?

Erdursun yazısının devamında 2023 Temmuz ayında memurlara 8.077 TL tutarında bir seyyanen artış yapıldığını ancak bu düzenlemenin Memur emeklilerine, SSK, Bağ-kur ve Banka emeklilerine yapılmadığını hatırlattı. Erdursun “2023 Temmuz ayında 8.077 TL olarak yapılan seyyanen artışın mevcut değeri Ocak 2025’de 14.000 TL civarında olacak. Bu tutarda emeklilere seyyanen zam yapılarak bunun üzerine enflasyon farkı verilmesi gerekir ki, emekli aylıkları güncel değerine ulaşabilsin” ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET 2025 ZAMMI KAÇ LİRA OLACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcılar Anketi’ne göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43,14'ten yüzde 44,11'e yükseldi. Oranın güncellenmesiyle beraber yeni asgari ücrete ilişkin beklentiler de değişti.

Eğer yılsonu enflasyonu Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre gelirse ve asgari ücrete enflasyon oranında zam yapılırsa 2025 yılı Asgari Ücret 7 bin 500 TL zamlanacak. Böylelikle mevcut durumda 17 bin 2 TL olarak uygulanan asgari ücret 24 bin 502 TL’ye çıkacak.