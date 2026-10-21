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Asgari ücret ne kadar olacak? İsa Karakaş canlı yayında oran verdi: Bu rakamın altı olmaz

KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 11:35
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 11:42
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1
Asgari ücret ne kadar olacak? İsa Karakaş canlı yayında oran verdi: Bu rakamın altı olmaz

TGRT Haber canlı yayınında çalışma hayatı ve emeklilerin gündemine dair kritik değerlendirmelerde bulunan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, SGK’nın bütçe fazlası verdiğini belirterek emeklilere faizsiz/düşük faizli konut kredisi sağlanması için somut formülünü açıkladı. 

Meclis'e sunulan yeni bütçeyi de analiz eden Karakaş, asgari ücret zammı için %30 sınırına dikkat çekerken, memur ve emekli maaş artışları ile ilgili de gündem olacak mesajlar verdi.

İşte o değerlendirmelerden satırbaşları...

 

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Asgari ücret ne kadar olacak? İsa Karakaş canlı yayında oran verdi: Bu rakamın altı olmaz

"SGK BÜTÇESİ FAZLA VERDİ: EMEKLİYE LİSANS LİSANS KONUT FİNANSMANI SAĞLANABİLİR"

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun geçmişte işçilere ve kooperatiflere konut kredisi sağladığını hatırlatan İsa Karakaş, kurumun bugün de bu güce sahip olduğunu belirtti. SGK’nın 2025 yılı bütçesinin 35,7 milyar TL fazla verdiğini vurgulayan Karakaş, şu ifadeleri kullandı:

"Geçmişte SSK 233 binden fazla konutun yapılmasına vesile oldu, Bağ-Kur bile binlerce konut üretimine katkı sağladı. Bugün SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı tek çatı altında ve çok daha güçlü. SGK’nın 2025 bütçesi 35 milyar 700 milyon lira fazla verdi. Devlet katkısının faiziyle bile olsa, TOKİ iş birliğiyle emeklilere düşük faizli konut kredisi verilebilir. Emeklinin maaşından direkt kesinti yapılacağı için kurumun parası da riske girmez. Bu basit formül uygulanırsa hem kiralar düşer hem de emekli ev sahibi olur."

 

3
Asgari ücret ne kadar olacak? İsa Karakaş canlı yayında oran verdi: Bu rakamın altı olmaz

SIFIR FAİZSİZ KREDİ HALEN KİMLERE VERİLİYOR?

Halen SGK bünyesinde sıfır faizli konut kredisinin uygulandığını hatırlatan Karakaş; bu imkanın harp malulleri, vazife malulleri, gaziler, 15 Temmuz gazileri ve bunların hak sahiplerine sağlandığını belirtti. Karakaş, benzer bir sistemin gelir durumu ve aile yapısına göre tüm emekliler için makul faiz oranlarıyla yaygınlaştırılabileceğini vurguladı.

 

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Asgari ücret ne kadar olacak? İsa Karakaş canlı yayında oran verdi: Bu rakamın altı olmaz

BÜTÇEDE ZAM RAKAMLARI: "ASGARİ ÜCRET %30’UN ALTINDA OLMAZ"

Meclis’e sunulan yeni yıl bütçesini incelediğini belirten Karakaş, bütçe verilerinden yola çıkarak asgari ücret, memur ve emekli zamlarına dair şu rakamları paylaştı:

  • Asgari Ücret Zammı: Bütçedeki vergi muafiyeti kalemlerine bakıldığında asgari ücrette %30’un altında bir güncelleme olmayacağı pekişmiş durumdadır.
  • Memur ve Emekli Zamlarda Seçim Ayarı: Bütçede memur ve emekliler için çok abartılı, yüksek zam kalemlerinin yer almadığı görülüyor. Ancak seçim sürecine girildikçe ek bütçelerle bu rakamlar artırılabilir.
  • Erken Seçim İhtimali: Bütçe yapısının henüz bir "seçim bütçesi" olmadığını ifade eden Karakaş, olası bir seçimin 2027 sonu veya 2028 Nisan ayına ertelenme ihtimalinin güçlü olduğunu belirtti.

 

5
Asgari ücret ne kadar olacak? İsa Karakaş canlı yayında oran verdi: Bu rakamın altı olmaz

"ÇALIŞMA SÜRELERİ 40 SAATE DÜŞÜRÜLMELİ"

Haftalık 45 saatlik çalışma süresinin Avrupa standartlarının üzerinde olduğunu belirten Karakaş, çalışma saatlerinin düşürülmesi çağrısında bulundu:

"Avrupa ülkelerine göre daha verimli mi çalışıyoruz? Cevabı hayır. Artık 40 saatlik uygulamaya geçmemizin zamanı geldi. İşverenin haftalık 45 saati 40 saate indirmesi durumunda aradaki fark için devlet yeni bir teşvik verebilir. Çalışma sürelerinin düşmesi iş stresini, hastalıkları ve iş kazası maliyetlerini azaltacaktır."

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