Asgari ücret ne kadar olacak? İsa Karakaş canlı yayında oran verdi: Bu rakamın altı olmaz

"SGK BÜTÇESİ FAZLA VERDİ: EMEKLİYE LİSANS LİSANS KONUT FİNANSMANI SAĞLANABİLİR"

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun geçmişte işçilere ve kooperatiflere konut kredisi sağladığını hatırlatan İsa Karakaş, kurumun bugün de bu güce sahip olduğunu belirtti. SGK’nın 2025 yılı bütçesinin 35,7 milyar TL fazla verdiğini vurgulayan Karakaş, şu ifadeleri kullandı:

"Geçmişte SSK 233 binden fazla konutun yapılmasına vesile oldu, Bağ-Kur bile binlerce konut üretimine katkı sağladı. Bugün SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı tek çatı altında ve çok daha güçlü. SGK’nın 2025 bütçesi 35 milyar 700 milyon lira fazla verdi. Devlet katkısının faiziyle bile olsa, TOKİ iş birliğiyle emeklilere düşük faizli konut kredisi verilebilir. Emeklinin maaşından direkt kesinti yapılacağı için kurumun parası da riske girmez. Bu basit formül uygulanırsa hem kiralar düşer hem de emekli ev sahibi olur."