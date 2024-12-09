Asgari ücret öncesi denetimlerde ortaya çıktı! Erken uygulayanlara uyarı!

09 Aralık 2024 22:14 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 22:19

Asgari ücret zammını belirlemek için Asgari Ücret Komisyonu'nun ilk toplantısına saatler kaldı. Daha 2025 yılının maaş zammı belli olmamışken fırsatçılar zamları erkenden yansıtmaya başladı. Bakan Ömer Bolat vatandaşların merakla beklediği toplantı öncesi zamlarla ilgili kritik uyarıda bulundu.

Milyonların beklediği 2025​ yılı asgari ücret​ zammının belirlenmesi için ilk toplantı yarın başlıyor. Vatandaşlar zam oranları için gözlerini Asgari Ücret Komisyonu​'na çevirdi. Yarın (9 Aralık Salı) ilk görüşmeden rakam çıkması beklenmiyor. Ancak asgari ücretin tarafları daha masaya oturmamışken fırsatçılar zam hareketliliğine başladı.

25 İLÇEDE DENETİM​ YAPILDI

Bu atmosferde Ticaret Bakanlığı ekipleri pek çok şehirde denetimlerini sürdürüyor. İstanbul'da 25 ilçede yapılan denetimlerde zamları erkenden uygulamaya koyan fırsatçılar dikkat çekti. İstanbul'daki ekipler bütün fiyatları tek tek not ettiklerini aynı denetimi Ocak 2025'te yeniden yapacaklarını duyurdu.

ŞİMDİDEN FİYAT BİNDİRENLERE UYARI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, asgari ücretin gündeme gelmesiyle oluşan bu hareketliliğe dikkat çekerek piyasanın bozulmasına yol açan fırsatçılara izin vermeyeceklerini vurguladı. Bolat ""Asgari ücret şu kadar olabilir, ben şimdiden fiyata bunu bindireyim' şeklindeki yaklaşımlara izin vermeyeceğiz ve denetimler yapıyoruz" diyerek ceza keseceklerini açıkladı.

"FİYAT ŞİŞİRMELERİNE GÖZ YUMMAYACAĞIZ"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmaları öncesinde değerlendirmelerde bulunan Bolat, fiyatların erken artırılması gibi piyasa bozucu uygulamalara karşı önlem aldıklarını söyledi. Bolat, asgari ücretin 2025 başında yürürlüğe gireceğini ve buna bağlı fırsatçılıklara izin vermeyeceklerini dile getirdi.

Bolat, döviz artışı veya girdi maliyetleri gibi bahanelerle fiyatların şişirilmesine karşı denetimlerin sürdüğünü ve ilgili bakanlıkların ekiplerinin koordineli çalıştığını belirtti. Perakende sektöründen işbirliği beklediklerini ifade eden Bolat, düşük enflasyon ve yüksek büyüme sürecine kısa sürede ulaşılacağını sözlerine ekledi.