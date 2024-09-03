Evlilik kredisi için asgari ücret şartı değişti! 150 bin liralık faizsiz kredi kapsamı genişletildi: İşte tüm detaylar

03 Eylül 2024 11:53 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 12:09

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Aile Gençlik Fonu” projesi için önemli açıklamalar yaptı. Göktaş, asgari ücret şartının değiştiğini ifade ederek projeye yeni illerin eklendiğini söyledi. İşte yeni evlenecek çiftlere verilecek faizsiz kredi desteği ile ilgili tüm detaylar…

150 BİN LİRALIK FAİZSİZ KREDİ

Bakan Göktaş, Projenin pilot uygulamasını deprem bölgesi olan Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da başlattıklarını hatırlattı. Bakan Göktaş, evlenecek gençlere yönelik 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteğine ilginin devam ettiğini vurguladı.

3 BİNİ AŞKIN ÇİFT FAYDALANDI

Aile Gençlik Fonu projesinde başvurular 15 Şubat’ta başladı. Faizsiz kredi desteğine "www.aile.gov.tr" adresi üzerinden başvuru yapılabilecek. Göktaş “Aile ve Gençlik Fonu'na bugüne kadar 12 bin 132 çift başvurdu, şu ana kadar şartları yerine getiren toplam 3 bin 963 çift, söz konusu krediden yararlandı." dedi.

3 İLDE DAHA PROJEYE DAHİL EDİLDİ

Aile ve Gençlik Fonu'nda yeni bir döneme geçtiklerini ve projenin pilot uygulamasının ikinci bölümünü başlattıklarını açıklayan Göktaş şunlar kaydetti:

"Aile ve Gençlik Fonu'na TÜİK verilerine göre doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak'ı dahil ettik. Bu 3 ilden şartları sağlayan çiftlerimizin başvurularını almaya başladık."

YENİ ŞARTLAR BELLİ OLDU

Bakan Göktaş, yeni eklenen illerle beraber şartları da kolaylaştırdıklarını açıkladı. Göktaş, desteğe başvuru şartlarının arasında yer alan çiftlerin toplam gelirlerinin 2 asgari ücreti aşmaması şartında düzenlemeye gidildiğini belirtti.

Sahadan gelen talepleri dikkate aldıklarını bildiren Göktaş, Gelir kriterini, kişilerin alabilecekleri ek ödemeleri de kapsayacak şekilde 2,3 asgari ücrete çıkartıyoruz. Böylece daha fazla gencimizin desteğimizden yararlanmasının önünü açmış oluyoruz” açıklamasını yaptı.