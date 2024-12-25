Asgari ücret sonrası gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte son tahminler

25 Aralık 2024 20:15 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 20:19

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret artışının ardından, gözler Merkez Bankası’nın yarın açıklaması beklenen faiz kararına çevrildi. Uzmanlar, yüzde 30 oranında gerçekleşen asgari ücret artışının, Merkez Bankası’nın faiz oranında indirime gitmesi için uygun bir zemin oluşturabileceğine dikkat çekti. İşte Merkez Bankası'nın beklenen faiz kararı...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret​ zammı dün akşam açıklandı. 2025 yılı için geçerli olacak yeni asgari ücret 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Beklenen tarihten önce yapılan açıklama dikkat çekerken ekonomistlere göre, sürpriz kararın arkasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası​'nın (TCMB) faiz oranlarını düşüreceği yönündeki ihtimal yer alıyor. Belirlenen yeni asgari ücret, işçi kesiminin beklentilerinin altında kalırken, uzmanlar Merkez Bankası'nın yarınki toplantısında faiz indirimi kararı almasının neredeyse kesin olduğunu belirtiyor.

GÖZLER YARIN MERKEZ BANKASI'NDA!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında yarın bir araya gelecek. Aynı gün saat 14.00'te yılın son faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin beklenti anketine katılan ekonomistlerden 4'ü politika faizinin mevcut seviyede korunacağını ifade ederken, 10 ekonomist​ faiz indirimi yapılacağını belirtti. Ankette, faiz oranında ortalama 150 baz puanlık bir düşüş beklentisi öne çıktı ve faizinin yüzde 48,50 seviyesine çekilmesi öngörüsünü beraberinde getirdi. Ekonomistlerin faiz oranı​ beklentileri yüzde 47,50 ile yüzde 50,00 arasında değişiklik gösterdi. Ayrıca, 2025 yıl sonu için politika faizi beklentilerinin ortalamasının yüzde 29,50 olduğu belirtildi.

JPMORGAN'IN TAHMİNİ NE?

Asgari ücret zammının ardından piyasalarda gözler, Merkez Bankası’nın olası faiz kararına çevrildi. ABD merkezli finans kuruluşu JPMorgan, bu ay sınırlı bir faiz indirimi yapılmasını beklediklerini ifade etti. Banka, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 26 Aralık Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizini 150 baz puan azaltarak %48,5 seviyesinden indirim sürecine başlamasını öngördüklerini belirtti.

Dünya gazetesinin aktardığı bilgilere göre, "Son beş aydır enflasyonun tahminlerin üzerinde gerçekleştiği göz önünde bulundurulduğunda, TCMB’nin bu ay kademeli bir faiz indirimi gerçekleştirme ihtimali oldukça yüksek" yorumunu yapan JPMorgan, 2025’in ilk çeyreğinde üç defa 150 baz puanlık faiz indirimi daha yapılmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.