Asgari ücret sorusuna SGK uzmanından net cevap! Enflasyona dikkat çekerek tam rakam verdi

23 Aralık 2024 07:20 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 07:21

Asgari ücret için geri sayım sürerken işçi sendikalarının 29 bin 583 TL'lik beklentisi hakkında Sosyal Güvenlik Uzmanı Dilek Ete'den net yorum geldi. Bu talebin karşılık bulmasının düşük ihtimal olduğunu belirten Ete, enflasyon oranına dikkat çekerek tam rakam söyledi.

Yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan ülke nüfusunun tamamını dolaylı olarak ilgilendiren "2025 asgari ücreti ne kadar olacak?" sorusu bu hafta yanıt bulacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 10, 16 ve 19 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdiği 3 toplantının ardından son toplantısını bu hafta yapacak. Salı veya çarşamba günü yapılacak olan dördüncü toplantıda yeni asgari ücret tutarının netleşmesi beklenirken Sosyal Güvenlik Uzmanı Dilek Ete'den konuya ilişkin dikkat çeen açıklamalar geldi. Ete, yapılması beklenen zam için net rakam verdi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

SGK uzmanı Ete, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında, Türk-İş'in 29 bin 583 TL'lik talebinin gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğunu vurguladı ve asgari ücretin olası seviyelerine dair beklentilerini açıkladı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın önerisinin anlamlı ve umut verici bulduğun belirten Ete "Ancak Ben, 24-25 bin TL arasında bir artış bekliyordum. 29 bin 583 TL'yi çok yüksek bir rakam olarak değerlendiriyorum. Bu tutarın gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Yılda bir kez asgari ücret zammı yapılacaksa, bu zam en az enflasyon oranında olmalı."

NET RAKAM VERDİ VE UYARDI: KÜÇÜK İŞLETMELER KARŞILAYAMAZ

Ete, rakam olarak 25 bin TL'nin üzerinde bir artış olmasını beklemediğini, 25 bin TL'nin de küçük işletmeleri zora sokabileceğini belirterek, "Küçük işletmeler 29 bin 583 TL’yi karşılayamaz. Bu durumda işten çıkarmalar ve sigorta maliyetleri, işverene 36 bin TL gibi bir yük getirebilir" ifadelerini kullandı.