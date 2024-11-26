Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda bir ilk! Masaya gazeteci de oturacak

26 Kasım 2024 15:55 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 15:56

Asgari ücret için gözler Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi. Gazeteci Saygı Öztürk köşe yazısında, bu yıl ilk kez bir gazetecinin komisyon toplantısına katılacağını belirtti.

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret​ tartışmaları, gündemdeki yerini koruyor. 2025 yılında yürürlüğe girecek yeni asgari ücreti belirlemek amacıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu​, ilk toplantısını Aralık ayında yapmaya hazırlanıyor. Komisyon, işçi ve işveren temsilcilerinin yanı sıra asgari ücretle çalışan dört kişiyi de içerecek.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU'NDA BİR İLK GERÇEKLEŞECEK

Bu yılki komisyonda Türk-İş’i, Yol-İş Genel Başkanı Ramazan Ağar temsil edecek. Ayrıca bir ilk olarak komisyonda bir gazeteci de yer alacak. Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk’ün haberine göre, Ulusal Kanal’ın asgari ücretle çalışan Ankara Haber Müdürü Sezer Özseven, komisyonda asgari ücretle çalışanların yaşam koşullarını ve taleplerini dile getirecek.

Sezer Özseven, komisyonda dile getireceği konulara dair şunları söyledi:

"Üç yıldır gazetecilik yapıyorum. Eşim devlet memuru. Ankara Dikmen’de oturduğumuz evin kirası geçen yıl Kasım ayında 15 bin liraydı, bu yıl 24 bin liraya çıktı. Şu anki asgari ücret 17 bin 2 lira. Çalışanlar için kira giderlerinin yanı sıra en büyük sorun gıda fiyatlarındaki artış. Ankara’da kira enflasyonunun diğer illere göre daha yüksek olduğu ifade ediliyor. Kira ve gıda harcamaları dışında sosyal yaşantımız neredeyse yok. Asgari ücret belirlenirken en azından gıda enflasyonu esas alınmalı. Bu daha makul bir çözüm gibi görünüyor."

Komisyonun, işçilerin yaşam standartlarını iyileştirecek bir karar alması, tüm çalışanlar tarafından merakla bekleniyor.