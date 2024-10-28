Asgari ücret ve memur maaş zammı ile hepsi yükselecek! İşte yeni yılda kalem kalem artacak ödemeler

28 Ekim 2024 10:14 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 10:22

Milyonlarca çalışanın gözü ocak ayına çevrildi. Yeni asgari ücret 2025 yılı başından itibaren uygulanacak. Asgari ücret zammı ile birçok ödeme ve gelir kalemi değişecek. Asgari ücret konusunda kamuoyunda tartışmalar hızlanırken işsizlik maaşı, 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı gelir sınırı gibi birçok ödemenin ne kadar olacağı da merak ediliyor. Öte yandan memur maaş zammı ile de bazı ödeme kalemleri de resmi olarak yükselecek. İşte asgari ücret ve memur maaş tutarının belirlenmesiyle artacak kalemler.

Asgari ücret ve emekli zammı ne kadar olacak? AK Parti'de konuşulan rakam sızdı

Asgari ücret ve emekli zammı ne kadar olacak? AK Parti'de konuşulan rakam sızdı

Asgari ücrete yapılacak zamla birlikte 1 Ocak 2025 itibarıyla 65 yaş aylığı, işsizlik maaşı​, GSS primi, sosyal yardımlardaki gelir şartı gibi birçok ödeme değişecek. Yeni asgari ücretin belirlenmesi ile birlikte artacak ödemeler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Memur maaşı ve asgari ücret​ ocak zammı sonrası bu ödemeler değişecek: Kıdem tazminatı, bedelli askerlik, engelli maaşı, yaşlılık aylığı, evde bakım maaşı...

ASGARİ ÜCRET ZAMMIYLA ÖDEMELER DE YÜKSELECEK

2025 yılı asgari ücreti için konuşulan yeni rakamlar gelmeye başladı. Milyonlarca çalışan temmuz ayından zamlanmayan asgari ücret tutarının kaç olacağını merak ediyor. Yeni asgari ücret 2025 yılında uygulanacak. Asgari ücretin belirlenmesi ile birlikte bazı ödeme kalemleri de resmi olarak yükselecek.

ASGARİ ÜCRET İLE HANGİ ÖDEMELER DEĞİŞECEK?

Asgari ücret zammıyla birlikte artış yaşayacak ödemeler şöyle;

İşsizlik maaşı

Asgari ücretlinin kıdem tazminatı

Askerlik ve doğum borçlanması

Yurt dışı borçlanması

İhya tutarı ve isteğe bağlı sigorta primi

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri

Rapor parası ve iş görmezlik ödeneği

Kısa çalışma ve yarı zamanlı çalışma ödeneği

Stajyer ücreti

Kıdem tazminatı tabanı

MEMUR MAAŞI ZAMMIYLA DEĞİŞECEK GELİR KALEMLERİ

Memur ve memur emeklileri ise haziran ayı itibarıyla yüzde 19,31 zam​ hakkı elde etmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak verilerle memur zammı da belli olacak. Memur maaş tutarının belirlenmesiyle birçok ödeme ve gelir kalemi değişecek.

Buna göre;