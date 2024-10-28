Asgari ücret ve memur maaş zammı ile hepsi yükselecek! İşte yeni yılda kalem kalem artacak ödemeler
Milyonlarca çalışanın gözü ocak ayına çevrildi. Yeni asgari ücret 2025 yılı başından itibaren uygulanacak. Asgari ücret zammı ile birçok ödeme ve gelir kalemi değişecek. Asgari ücret konusunda kamuoyunda tartışmalar hızlanırken işsizlik maaşı, 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı gelir sınırı gibi birçok ödemenin ne kadar olacağı da merak ediliyor. Öte yandan memur maaş zammı ile de bazı ödeme kalemleri de resmi olarak yükselecek. İşte asgari ücret ve memur maaş tutarının belirlenmesiyle artacak kalemler.
Asgari ücrete yapılacak zamla birlikte 1 Ocak 2025 itibarıyla 65 yaş aylığı, işsizlik maaşı, GSS primi, sosyal yardımlardaki gelir şartı gibi birçok ödeme değişecek. Yeni asgari ücretin belirlenmesi ile birlikte artacak ödemeler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Memur maaşı ve asgari ücret ocak zammı sonrası bu ödemeler değişecek: Kıdem tazminatı, bedelli askerlik, engelli maaşı, yaşlılık aylığı, evde bakım maaşı...
ASGARİ ÜCRET ZAMMIYLA ÖDEMELER DE YÜKSELECEK
2025 yılı asgari ücreti için konuşulan yeni rakamlar gelmeye başladı. Milyonlarca çalışan temmuz ayından zamlanmayan asgari ücret tutarının kaç olacağını merak ediyor. Yeni asgari ücret 2025 yılında uygulanacak. Asgari ücretin belirlenmesi ile birlikte bazı ödeme kalemleri de resmi olarak yükselecek.
ASGARİ ÜCRET İLE HANGİ ÖDEMELER DEĞİŞECEK?
Asgari ücret zammıyla birlikte artış yaşayacak ödemeler şöyle;
- İşsizlik maaşı
- Asgari ücretlinin kıdem tazminatı
- Askerlik ve doğum borçlanması
- Yurt dışı borçlanması
- İhya tutarı ve isteğe bağlı sigorta primi
- Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri
- Rapor parası ve iş görmezlik ödeneği
- Kısa çalışma ve yarı zamanlı çalışma ödeneği
- Stajyer ücreti
- Kıdem tazminatı tabanı
MEMUR MAAŞI ZAMMIYLA DEĞİŞECEK GELİR KALEMLERİ
Memur ve memur emeklileri ise haziran ayı itibarıyla yüzde 19,31 zam hakkı elde etmişti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak verilerle memur zammı da belli olacak. Memur maaş tutarının belirlenmesiyle birçok ödeme ve gelir kalemi değişecek.
Buna göre;
- Kıdem tazminatı tabanı asgari ücret zammı ile belli olmuştu. Kıdem tazminatı tavanı memur zammı ile netleşiyor.
- 2025 bedelli askerlik ücreti
- 65 yaş aylıkları
- Evde bakım desteği ve kronik hastalık yardımı
- Engelli aylıkları
- SED ödemeleri
- Dul ve yetim aylığı