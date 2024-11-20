Asgari ücret yeni ödemeleri beraberinde getiriyor! İşte yeni senaryo ile güncellenen maaşlar

20 Kasım 2024 00:19 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 00:41

2025 yılı için asgari ücret tahminleri gündemdeki yerini korurken, yeni zam oranıyla birlikte işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, 65 yaş aylığı ve stajyer maaşlarında da artış bekleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporu sunumu ve Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan enflasyon beklentileri doğrultusunda, asgari ücret artışıyla bağlantılı olarak pek çok ödeme kalemi yeniden hesaplanacak. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bu zam kararı ile 2025 yılında sekiz farklı ödeme türünde değişiklikleri de beraberinde getirecek. İşte zam oranlarının etkilediği başlıca ödemeler...

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Asgari ücret​ ile ilgili zam oranları​ üzerine çeşitli senaryolar tartışılmaya başlandı. Tahminlerde yüzde 25'ten yüzde 44'e kadar farklı artış oranları gündeme gelirken, enflasyon​ verileri bu hesaplamalarda belirleyici rol oynuyor.

Asgari ücret zammının yanı sıra, bu artışın etkisiyle İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, 65 yaş aylığı ve stajyer maaşları gibi sekiz farklı ödeme kaleminde de yükseliş olması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ NE?

Merkez Bankası​, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yıllık enflasyon tahminini yüzde 44,81 olarak duyurdu. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın açıkladığı Enflasyon Raporu’nda bu oran, zam hesaplamalarının temelini oluşturdu. Belirlenen enflasyon oranlarına göre, asgari ücret ve ilgili ödemelerin yeniden güncellenmesi gündemde.

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI!

Asgari ücrete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat lşıkhan da yaptığı açıklamada, "Asgari ücret tek başımıza hükümet olarak belirlediğimiz konu değil. İnşallah aralık ayının ilk haftasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını başlatacak. Belirli bir zaman aralığında 31 Aralık'a kadar netleştirip yayımlamak zorundayız Resmi Gazete'de. Aralık ayında kamuoyuyla paylaşma imkânımız olacak." demişti.

AGSARİ ÜCRET NE OLACAK?

Asgari ücrete yüzde 30 zam gelmesi durumunda güncel maaş 22 bin 102 liraya yükselecek. Yüzde 40 zam yapılması durumunda asgari ücret 23 bin 802 seviyesine yükselecek. Piyasaların beklentisi doğrultusunda yüzde 45'lik zam yapılırsa da güncel maaş 24 bin 650 lira olacak.

ASGARİ ÜCRET İLE BİRLİKTE 8 MAAŞ ÖDEMESİ DE DEĞİŞİYOR!

İşsizlik maaşı:

İşsizlik maaşı için yapılan ödemeler asgari ücretin yüzde 80'i tavan, yüzde 40'ı taban olacak şekilde hesaplaması yapılıyor. İşsizlik maaşı son senede 15 bin 989 TL olarak hesaplara yatarken yüzde 44 oranında zam yapılması durumunda 22 bin 989 TL'ye yükselebilir.

Kıdem tazminatı:

Kıdem tazminatı brüt asgari ücret üzerinden hesaplanırken şu anda hesaplara yatan para; 20.002 TL. Taban tutarına yüzde 44 zam yapılması halinde 28 bin 800 liraya kadar çıkabilir.

GSS Primleri:

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi de asgari ücret zammına göre yeniden belirlenecek. 2024 yılında 509 TL olarak uygulanan GSS prim ücreti asgari ücretin yüzde 3'ü oranında artıyor. Böyle bir zam yapılması halinde 732 TL'ye çıkması bekleniyor.

65 Yaş Aylığı:

Şu anda 3.993 TL seviyesinde olan 65 yaş aylığı, yüzde 44 zamla 5.796 TL'ye yükselecek.

Stajyer Maaşı

Stajyer maaşı brüt asgari ücretin %30'u oranında ödeniyor. Yüzde 44 zam yapılması halinde mevcut 5.096 TL olan maaş 7 bin 338 olacak.

Askerlik ve Doğum Borçlanması:

Asgari ücretin %32'sine karşılık gelen günlük borçlanma ücreti 213 TL olarak uygulanıyor. Yüzde 44 zam yapılması halinde 313 liraya denk gelecek.

Engelli Aylığı:

Engelli aylığı yüzde 40-69 engellilik derecesi olanlar için en düşük 2.792 TL oluyor. Yüzde 44 zam yapılması halinde 4 bin 12 lira olacak.

İsteğe Bağlı Sigorta Primi:

Mevcut durumda 6.395 TL olan isteğe bağlı sigorta primi %44 zamla 9,208 liraya kadar çıkacak.