Asgari ücret yüzde 25’i geçmemeli demişti! Türk-İş'ten MÜSİAD’ın önerisine sert tepki

03 Aralık 2024 14:07 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 14:40

Asgari ücret maratonunun başlamasına sayılı günler kala Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı'nın "Asgari ücret zammı yüzde 25’i geçmesin" açıklamasına tepki göstererek, asgari ücretin enflasyona neden olmadığına dikkat çekti. Atalay, "Asgari ücret artık geçim ücreti haline geldi. Bu ücretle bir hafta geçinmek mümkün mü? İşverenler 17 bin lirayı göz önünde bulundurup, insanların ailesiyle nasıl geçineceğini açıklamalı. İnsanların onurlu bir şekilde yaşayabilmesi için gerçekçi bir ücret belirlenmeli" dedi.

Milyonlaca çalışanın merakla beklediği 2025 yılı asgari ücret​ zammı​, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 10 Aralık'ta yapacağı ilk toplantı öncesinde gündemin en sıcak başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay​, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) üyeleriyle buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu.

MÜSİAD'IN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASINA TEPKİ

Atalay, asgari ücretin çalışanların maaşlarına 1 Şubat itibarıyla yansıyacağını hatırlatarak, "150 gündür ülke olarak asgari ücreti konuşuyoruz. Ancak asgari ücret enflasyona sebep olmuyor; bu ücret, bu ülkede geçim ücreti haline geldi" ifadelerini kullandı.

MÜSİAD'ın "Asgari ücret zammı yüzde 25’i geçmemeli" önerisine sert tepki gösteren Atalay, "Bu ülkede asgari ücretle bir hafta geçinmek mümkün mü? İşveren örgütleri 17 bin liralık rakamı göz önüne almalı ve insanların aileleriyle nasıl geçineceğini hesaba katmalı. İnsan gibi yaşamaya uygun, nefes aldıran bir ücret tespit edilmeli" dedi.

"ENFLASYONA YOL AÇMADI"

2024 yılında asgari ücretin sadece bir kez artırıldığını hatırlatan Atalay, bu artışın enflasyona yol açmadığının görüldüğünü belirtti. "Asgari ücret artışının enflasyona sebep olmadığı 2024 yılında net bir şekilde ortaya çıktı. Ancak enflasyonun düşmediği de açıkça görüldü" diye ekledi.

"ÖNCE HÜKÜMET VE İŞVEREN RAKAMLARINI AÇIKLASIN"

Atalay, komisyon toplantısında işveren ve hükümetin önerilerini açıklamasının ardından kendi rakamlarını belirleyeceklerine vurgu yaptı. "Haftaya onların rakamlarını görelim, biz de teklifimizi ona göre sunarız” ifadelerini kullandı.

MÜSİAD'DAN YÜZDE 25 EŞİĞİ ÖNERİSİ

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ise asgari ücrette yüzde 25'in üzerinde bir artışın enflasyon​ hedeflerine zarar vereceğini savunarak, "Bana göre yüzde 25’in üzerinde bir artış doğru değil” açıklamasında bulundu. Asgari ücret görüşmelerinin başlamasıyla, milyonlarca çalışanın ve ailelerinin beklediği yeni rakamın önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor.