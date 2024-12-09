Asgari ücret zam maratonu öncesi Özgür Erdursun'dan korkutan senaryo: Sakın borçlanmayın! "İşçi heyeti o masayı terk edecek"

09 Aralık 2024 08:00 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 10:58

Yeni asgari ücretin belli olmasına sayılı günler kaldı. Tüm Türkiye, 2025 yılında uygulanacak asgari ücret tutarını merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu hafta zam maratonunu başlatacak. Yarın Çalışma Bakanlığı ev sahipliğinde ilk asgari ücret zam toplantısı gerçekleşecek. Kritik toplantı öncesi Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun önemli açıklamalarda bulundu. "2025 yılı için hiçbir şekilde borçlanmayın" diyen deneyimli uzman emekli maaşlarının akıbeti hakkında da konuştu.

Asgari ücret için görüşmeler 10 Aralık itibarıyla başlıyor. Hükümet, işçi ve işveren tarafının temsilcileri salı günü hazır bulunacak. 15 üyeli toplantı öncesi Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, " Maalesef üzülerek söylüyorum" diyerek olası senaryoyu açıkladı. Olması gereken asgari ücret ile gerçekleşecek asgari ücret zammını açıkladı. Erdursun, " 2025'te herkesin dikkatli olması lazım" uyarısı da yaptı.

ASGARİ ÜCRET EN FAZLA 23 BİN OLACAK

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'un asgari ücret açıklamaları şöyle;

Ben asgari ücretin 22 bin lira bandında olacağını düşünüyorum. Büyük ihtimalle işçi heyeti o masayı terk eder. İşveren ve hükümet yetkilileri karar verir. 22 bin lira bandında bir asgari ücret olur. Cumhurbaşkanı Erdoğan da devreye girerse olabilecek rakamlar 23.000 bandında olur. Bunların üzerinde ben bir asgari ücretin olacağını maalesef düşünmüyorum. Bunun dışında bir asgari ücretin olması mümkün değil üzülerek söylüyorum.

EMEKLİ ZAMMI DA DÜŞÜK OLACAK

Emekli aylıklarının artışlarına baktığımız zaman daha az oranlı bir artış olacak. Enflasyon da devam edecek. Fiyat artışları devam edecek. Hükümet de "Fiyatlar artmaya devam edecek ama hedeflenen enflasyona göre daha az artacak" diyorlar. Ücretler belirlenirken orada belirleyici hükümet olduğu için emekli aylıklarında özellikle belirleyici olduğu için oraya ne derseler o oluyor. Olayın sonucuna baktığımız zaman asgari ücretle ilgili olması gereken rakamlar gerçek anlamda halkın istediği sadece zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilmek için olması gereken rakamlar minimum seviyede 30.000 lira. Maalesef üzülerek söylüyorum hükümetin böyle bir niyeti yok, böyle olmayacak.

SAKIN 2025'TE BORCA GİRMEYİN

2025 bizi bekliyor. Özellikle 2025'te herkesin dikkatli olması lazım. "Emekli aylıklarında bir miktar artış olur, ücretimde bir miktar artış olur, şunu alırım, borca girerim, şu ödemelerimi yaparım" gibi planları kesinlikle yapmasınlar. Ücretlerdeki artışlar, emekli aylıklarındaki artışlar o kişilerin mevcut harcamalarında bile kısıtlama getirecek harcamalar olacak. 'Şunu alırım' dönemi tamamen 2025'te bitecek."