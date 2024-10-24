Asgari ücret zam oranı belli oldu! Merkez Bankası Başkanı Karahan yatırımcılara resmen açıkladı

24 Ekim 2024 19:07 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 20:01

Milyonlarca emeklinin beklediği asgari ücret zam oranı belli oldu. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın ABD'li yatımcılarla bir araya geldi ve asgari ücret zam oranını resmen yatırımcılara açıkladı. MB Başkanı Karahan burada yeni ücretin 2025 enflasyon tahminiyle uyumlu olacağını belirtti. İşte 2025 asgari ücret tutarı...

HAK-İŞ’ten asgari ücret ve emekli maaş bağlama sistemi tepkisi! Kıdem tazminatında arabuluculuğu da eleştirdi

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Patronlar ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi! İşverenler 2025 bütçelerini bu rakam üzerinden planlamaya başladı

Patronlar ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi! İşverenler 2025 bütçelerini bu rakam üzerinden planlamaya başladı

Asgari ücret​ 2025​ için zam​ senaryoları milyonların dilindeyken ilk resmi tahmin de geldi. Farklı anketlerden farklı sonuçlar gelmeye devam etse de milyonların asgari ücret için gözü kulağı resmi açıklamada. Milyonlarca çalışanın gözü, Aralık​ ayında bir araya gelecek olan Asgari Ücret​ Tespit Komisyonu'na çevrildi. Asgari ücret ile ilgili Türkiye​ Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'dan ilk rakam geldi.

ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI BELLİ OLDU!

Bloomberg'in haberine göre, Karahan'ın 2025 yılı para politikasını belirlerken, asgari ücrette yapılacak olası artışın boyutunu da göz önünde bulunduracaklarını ifade ettiği aktarıldı.

2025 YILINDA ASGERİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Çarşamba günü yatırımcılarla yapılan toplantıdan edinilen bilgilere dayanan kaynaklar, yetkililerin yaklaşık yüzde 25 oranında bir asgari ücret artışının 2025 yılı enflasyon beklentileriyle uyumlu olacağını belirttiklerini paylaştı.

İŞTE YENİ ÜCRET...

Bu bilgilere göre, asgari ücretin yaklaşık 21 bin 250 TL seviyelerine yükselmesi öngörülüyor.

TESPİT KOMUSYONUNDA BELLİ OLACAK!

Asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarını aralık ayında tamamlayarak, 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücreti kamuoyuna açıklayacak. Belirlenecek bu yeni ücret, asgari ücretle çalışanların yanı sıra diğer ücretli çalışanlar için de önemli bir referans noktası olacak.

BAKAN ŞİMŞEK DE KONUŞTU!

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından düzenlenen toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katıldı.

Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şimşek asgari ücret ile ilgili, "Şu aşamada benim yorum yapmam uygun olmaz" dedi.

Şimşek’in asgari ücret cevabı şu şekilde:

'Asgari ücret sendikaların, işverenlerin ve hükümetin müzakereleri sonucu belli oluyor, şu aşamada benim yorum yapmam uygun olmaz. Sendikaların, işverenlerin ve hükümetin rekabet gücünü belirli bir düzeyde koruma konusunda duyarlı olacaklarına eminim. Bu nedenle herhangi bir rakam hakkında konuşarak süreci önceden yorumlamak doğru olmaz.”