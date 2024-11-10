Asgari ücret zam pazarlıklarında iki dönemeç var! En az olacak rakam belli oldu

10 Kasım 2024 10:46 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 11:35

Merkez'in son enflasyon raporunu açıklamasıyla memur ve emekli maaşında yeni tahminler gelmeye başladı. Öte yandan tüm ücretlileri ilgilendiren asgari ücret 2025 zammı için de beklentiler değişti. İleriye dönük endeksleme formülü ile beklenen enflasyona göre zam uygulaması hayata geçebilir. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da enflasyon yeni asgari ücret üzerinde belirleyici olacak. Peki, asgari ücrete beklenen enflasyon kadar zam gelseydi kaç olur? İşte detaylar.

Asgari ücret zammı için ileriye dönük endeksleme! Yeni formül düşük zammı gösteriyor: Tüm kamu ve özel sektör etkilenecek

Asgari ücret zammı için ileriye dönük endeksleme! Yeni formül düşük zammı gösteriyor: Tüm kamu ve özel sektör etkilenecek

Enflasyon Raporu toplantısına da damgasını vuran asgari ücret zammı tartışmaları hız kesmeden devam ediyor. Aralık ayında başlayacak olan pazarlıklara kısa bir süre kaldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan 2024 yılının dördüncü, yani son enflasyon raporunu açıkladı. Bu doğrultuda asgari ücret zammı için beklentiler de değişti. İşte asgari ücrete beklenen enflasyon kadar zam formülü.

ASGARİ ÜCRETE TEK ZAM MI GELECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024'te geçerli olacak asgari ücrete ilişkin tek zam sinyalini geçtiğimiz günlerde verdi. Bakan Işıkhan, “Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz” demişti.

2024 yılı ortasında zam yapılmayan asgari ücret yıl boyunca 17 bin 2 TL kalırken açlık sınırının altına düştü.2025 yılında asgari ücrete yapılacak zam tartışmasında bundan kaynaklı beklentiler de yukarı çekildi.

ASGARİ ÜCRETE BEKLENEN ENFLASYON ÜZERİNDEN ZAM

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon aralık ayının ilk haftasında çalışmaya başlayacak. Burada enflasyon verileri belirleyici nokta olacak ve 2025 yılı için tek zam ile süreç yönetilecek.

Ekonomistler ve özel sektör, asgari ücret zammı konusunda ayrışmış durumda. Asgari ücret zammının yıl sonu enflasyonuna göre mi yoksa hedef enflasyona göre mi yapılacağı tartışmaları hız kazandı.

Ekonomistlerin bir kısmı asgari ücretin zammının yüzde 30'un üzerinde olabileceğini savunurken özel sektörde zam oranının yüzde 25 civarında kalacağını tahmin ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücret başta olmak üzere maaş artışlarının “beklenen enflasyon” üzerinden yapılması gerektiğini vurgulayan ifadeler kullanmıştı. TCMB’nin Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay da asgari ücrete yönelik “ileriye dönük endeksleme” yani beklenen enflasyon kadar zam konusunu gündeme aldı.

YENİ ASGARİ ÜCRET KAÇ OLACAK?

2024 yılı için geçerli olacak asgari ücret artışında %37'lik son altı aylık enflasyon farkı vardı buna ilave olarak %12 puanlık bir refah payı artışı yapılmıştı. Bu sene de tek zam alan asgari ücrette aynı beklentiler doğdu.

Büyük bir kesim, eğer yıl sonu enflasyonun %42 ila %44 bandında gerçekleşmesi durumunda yapılacak enflasyon farkı yani asgari ücret yapılacak artış %30 ila %35 civarında sınırlı kalacağını öngördü. Yüzde otuzluk bir artış olursa en az 22.102 TL düzeyinde yeni yıl asgari ücreti belirlenmiş olacak.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILMALI?

Zam oranı olarak yüzde 25 telaffuz edilen açıklamanın ardından, TCMB’nin de güncellediği tahminlerinde, ileriye dönük endekslemede de bu oranın asgari ücrete yüzde 21-25 aralığında biz zam öngörüldü. 17 bin 2 TL olan asgari ücrete yüzde 21 zam yapıldığı takdirde 20 bin 572,56 TL olacağı, yüzde 25 zam yapıldığı takdirde de 21 bin 252,65 TL olacak.