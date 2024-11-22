Asgari ücret zam tahmini neredeyse iki katına çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışanın yüreğine su serpti

22 Kasım 2024 12:04 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 12:45

Asgari ücret için geri sayım başladı ve milyonlarca vatandaş 2025 yılı maaş zammını heyecanla bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "enflasyona ezdirmeyeceğiz" açıklaması sonrası, önceki tahminler değişerek asgari ücrette yüzde 30 yerine yüzde 45'e kadar zam beklentileri öne çıkmaya başladı. Ekonomi uzmanları, Yeminli Mali Müşavir Muhammet Bayram ve Ekonomi Gazetecisi Faruk Erdem, son gelişmeleri değerlendirerek asgari ücretle ilgili tahminlerini paylaştı.

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Asgari ücret​ zammı​ için geri sayım başladı. 2024​ yılına sayılı günler kala, asgari ücret zammı hakkındaki tahminler merakla takip ediliyor. Ekim ayından bu yana uzmanlar, asgari ücrete yapılacak zammın oranı konusunda yüzde 25 ile yüzde 50 arasında tahminlerde bulunuyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları, bu tahminleri değiştirdi. Erdoğan​, "Biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz" diyerek, asgari ücretin belirlenmesinde hedeflenen enflasyonun esas alınacağı mesajını verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI TAHMİNLERİ YÜKSELTTİ

Bu açıklamanın ardından, asgari ücret artış oranı için öngörülen rakamlar daha da yükseldi. Öncelikle, yüzde 35'lik bir zam oranı hayal olarak görülürken, şimdi uzmanlar bu oranı yüzde 45'e kadar çıkardılar. Erdoğan’ın Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon​ tahminine atıfta bulunarak, bu oranı savunması, asgari ücretin 24 bin 500 TL’ye ulaşabileceği ihtimalini düşündürdü.

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram 24 TV'de yaptığı konuşmada, Erdoğan'ın sözlerine dayanarak asgari ücretin en az enflasyon kadar artması gerektiğini belirtti. Bayram, bu artışla birlikte halkın alım gücünün de iyileştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44 olduğuna göre, asgari ücret artışının bu seviyenin altında olmaması gerektiği ifade ediliyor. Yüzde 30 ile yüzde 35 arasındaki zam oranları, enflasyon ile mücadelenin daha etkili olacağını düşündüren bir aralık olarak öne çıkıyor.

ENFLASYONUN ASGARİ ÜCRETE ETKİSİ

Eğer asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa, maaş 22 bin 102 TL’ye, yüzde 35’lik bir artışla ise 22 bin 953 TL’ye çıkacak. Bununla birlikte, ekonomi uzmanları enflasyon oranlarının da asgari ücret artışına yön vereceği konusunda hemfikirler. Bu yılın enflasyonu dikkate alındığında, asgari ücretin enflasyonun üzerinde bir artış alması gerektiği vurgulanıyor.

Ekonomi Gazetecisi Faruk Erdem ise A Haber'de yaptığı açıklamada, asgari ücretin belirlenmesinde en önemli faktörün enflasyon olduğunu belirterek, "Asgari ücreti Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor ama artış miktarı, insanların geçim durumuna bakılarak enflasyon oranı ile orantılı olmalı" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıllarda asgari ücret artışlarının enflasyon üzerinde gerçekleştiğini hatırlatan Erdem, bu yıl da enflasyon hedefinin dikkatle göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti. Özetle, 2024 yılı için asgari ücretin ne kadar olacağına dair tahminler yüzde 30 ile yüzde 45 arasında değişiyor. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminine göre, asgari ücretin 24 bin 500 TL civarında olması bekleniyor.